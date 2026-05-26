Comme nous vous l'évoquions la semaine dernière, un début de grogne commençait à être audible du côté de TSMC, les salariés ayant entendu parler d'une possible réduction de leurs primes - au moment même où leur entreprise vit une période faste. La direction, sûrement échaudée par l'exemple Samsung, a rapidement pris le problème a bras le corps.

Elle vient ainsi de publier un communiqué en deux points dans lequel elle salue la contribution de ses salariés aux bonnes performances de l'entreprise. Elle y indique par ailleurs être assez confiante sur le fait que la croissance des bonus devrait être plus importante que celle enregistrée l'année précédente, soit l'inverse de ce qui était craint.