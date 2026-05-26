Un début de crise a commencé à bouillir du côté des employés de TSMC. La direction, qui craint une éventuelle grève, a cherché à rapidement désamorcer la bombe.
Les fabricants de semi-conducteurs vivent actuellement une période faste avec l'intelligence artificielle. Mais les gains obtenus sont remarqués par leurs salariés, qui veulent aussi en profiter. Et sont près à aller au clash pour cela, comme on l'a vu récemment du côté de Samsung, et comme ça pourrait aussi être le cas du côté de TSMC. Résultat, chez le fondeur taïwanais, on a préféré prendre les devants.
TSMC produit un communiqué affirmant que les bonus devraient être plus élevés cette année
Comme nous vous l'évoquions la semaine dernière, un début de grogne commençait à être audible du côté de TSMC, les salariés ayant entendu parler d'une possible réduction de leurs primes - au moment même où leur entreprise vit une période faste. La direction, sûrement échaudée par l'exemple Samsung, a rapidement pris le problème a bras le corps.
Elle vient ainsi de publier un communiqué en deux points dans lequel elle salue la contribution de ses salariés aux bonnes performances de l'entreprise. Elle y indique par ailleurs être assez confiante sur le fait que la croissance des bonus devrait être plus importante que celle enregistrée l'année précédente, soit l'inverse de ce qui était craint.
Le fondeur va énormément investir dans les prochaines années
Il faut dire que la direction peut difficilement se cacher derrière d'éventuels mauvais résultats. Lors du premier trimestre 2026, elle a ainsi enregistré des bénéfices en hausse de 58% sur un an - le résultat de sa domination dans la production des puces les plus avancées, au moment où l'IA fait montre d'un appétit féroce pour ces composants.
Mais le groupe a tout de même dans le même temps de très lourds investissements qui sont en cours. Au total, TSMC est actuellement en train de construire 12 nouvelles fabs afin d'asseoir sa domination dans le secteur du 2 nanomètres, et sa future avancée dans le domaine du 1,4 nanomètres. Des investissements qui ne pourront semble-t-il pas justifier des réductions de rémunération dans les effectifs.