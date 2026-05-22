La grève ne devrait pas avoir lieu chez Samsung. En effet, comme nous l'indique Reuters, la direction de Samsung et les syndicats ont trouvé un accord sur la rémunération des salariés. Ces derniers devront voter sur l'accord entre le 22 et le 27 mai prochain.

Selon les termes de l'accord, les salariés chargés de la production de puce vont recevoir un bonus régulier en cash correspondant à la moitié de leur salaire annuel. Samsung va par ailleurs réserver 10,5% de son bénéfice d'exploitation au versement d'un bonus spécial, sous la forme d'actions. 40% sera distribué à l'ensemble de la division puces, les 60% restants étant eux destinés aux salariés en charge des puces mémoires.