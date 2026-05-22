Les choses tendent à se calmer du côté de chez Samsung. La grève monstrueuse en préparation pourrait bien ne pas avoir lieu, grâce à un accord trouvé.
C'était un compte à rebours qui avait été lancé au mois d'avril dernier par les salariés de chez Samsung. Ceux-ci menaçaient leur entreprise d'une grève de 18 jours, qui pourrait coûter des milliards d'euros de pertes à l'entreprise. En cause, leur rémunération beaucoup moins avantageuse que celles proposées par le concurrent SK Hynix, qui profite lui aussi grandement de la pénurie de RAM. Et juste avant l'échéance, les deux parties sont finalement arrivés à un accord.
Les syndicats et la direction de Samsung arrivent à un accord
La grève ne devrait pas avoir lieu chez Samsung. En effet, comme nous l'indique Reuters, la direction de Samsung et les syndicats ont trouvé un accord sur la rémunération des salariés. Ces derniers devront voter sur l'accord entre le 22 et le 27 mai prochain.
Selon les termes de l'accord, les salariés chargés de la production de puce vont recevoir un bonus régulier en cash correspondant à la moitié de leur salaire annuel. Samsung va par ailleurs réserver 10,5% de son bénéfice d'exploitation au versement d'un bonus spécial, sous la forme d'actions. 40% sera distribué à l'ensemble de la division puces, les 60% restants étant eux destinés aux salariés en charge des puces mémoires.
Des avantages moindres que chez le concurrent de SK Hynix
Même si les avantages sont particulièrement impressionnants, selon des calculs effectués par Reuters, Samsung continuera tout de même à moins récompenser ses salariés de SK Hynix. Ces derniers vont ainsi toucher plus, et et auront par ailleurs le choix de toucher leur bonus soit en cash, soit en actions.
Enfin, si l'accord sur les bonus a une durée de 10 ans, le versement des primes est subordonné à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de bénéfices réalisés par Samsung. Ce genre de conditions n'est pas présent du côté de SK Hynix. Mais si ces nouvelles conditions laissent la possibilité à des entreprises rivales de chasser les salariés de Samsung, elles pourraient aussi aider Samsung à mieux supporter un éventuellement retournement de marché - ce que certains craignent déjà du côté du groupe.