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Ce que les chiffres du conflit révèlent

Le syndicat a obtenu 93,1 % de votes favorables à la grève générale. Le rassemblement du 23 avril a eu des effets immédiats. La production des usines de mémoire (très automatisées) a chuté de 18,4 %, selon les estimations syndicales. Celle des lignes de fonderie, plus dépendantes de la main-d'œuvre, a plongé de 58,1 %.

Le problème ne s'arrête pas au jour de reprise. Les équipements de fabrication de semi-conducteurs nécessitent des cycles de maintenance continus. Un arrêt prolongé impose une phase de recalibration qui peut durer aussi longtemps que la grève elle-même. Autrement dit, 18 jours de débrayage pourraient se traduire par 36 jours de paralysie effective des lignes de production.

Le coût total ? Le syndicat l'estime à 30 000 milliards de wons, soit environ 20 milliards de dollars. Ce chiffre mérite toutefois une mise en contexte : il émane de la partie qui a intérêt à dramatiser l'impact pour forcer la négociation. Les analystes indépendants avancent des fourchettes plus basses.

Ce qui alimente la colère, c'est l'écart avec SK Hynix. Le principal concurrent de Samsung a supprimé son plafond de bonus en septembre dernier. Les primes moyennes de ses 35 000 employés pourraient atteindre 700 millions de wons par personne en 2026 (environ 470 000 euros). Le syndicat Samsung calcule que les bonus de ses ingénieurs représentent moins d'un tiers de ceux versés chez SK Hynix. Plus de 200 employés auraient déjà quitté Samsung pour rejoindre SK Hynix ces quatre derniers mois.