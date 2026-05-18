Ce bras de fer n’est pas nouveau, mais son échelle l’est. Un rassemblement le 23 avril dernier avait déjà mobilisé 40 000 travailleurs, provoquant ce jour-là une chute de 58 % de la production des lignes de fonderie et de 18 % de celle des usines de mémoire. Une grève de 18 jours pourrait coûter extrêmement cher à Samsung.