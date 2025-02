Non coupable ! Voilà le verdict pour Jay Y. Lee, le dirigeant de Samsung, qui vient d'être rendu dans l'affaire des accusations de fraude comptable et de manipulation boursière liées à la fusion controversée de 2015 entre Cheil Industries et Samsung C&T. Une décision qui pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière et pour l'avenir du groupe sud-coréen.