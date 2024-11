Le procès contre Jay Y. Lee arrive à son terme en Corée du Sud. Après avoir été blanchi en première instance des charges portées contre lui au début de l'année, il a dû faire face à un procès en appel, décidé par les procureurs.

Ce dernier est toujours accusé d'irrégularités à l'occasion d'une fusion en 2015 entre Cheil Industries et Samsung. Et les procureurs demandent une punition sévère pour cela, puisqu'ils souhaitent que Jay Y. Lee passe 5 ans en prison, et paye une amende personnelle de 500 millions de wons (environ 340 000 euros).