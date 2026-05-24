C'est la rumeur qui pourrait faire mal. Les employés de TSMC sont, ces derniers jours, de plus en plus nombreux à partager leur colère dans des groupes Facebook liés à TSMC. La rumeur d'une réduction des primes de mai fusent en effet en ce moment au sein de la firme.

Une décision potentielle dont la cause n'a pas encore été divulguée selon les employés. Les hypothèses vont de contraintes plus grandes à cause de nouvelles charges due au développement à l'international (notamment aux États-Unis) à l'augmentation des dépenses d'investissement, jusqu'à une potentielle priorité donnée aux actionnaires et à la hausse des rendements.