Le chiffre d'affaires d'OpenAI sur un rythme annuel serait de 50 milliards de dollars. Bien loin des attentes des marchés !
En tant que créateur de ChatGPT, le chatbot qui a lancé la folie de l'intelligence artificielle, on s'attendait à ce qu'OpenAI soit la première start-up du secteur à se lancer en Bourse. Pourtant, la firme de Sam Altman va se voir damer le pion par Anthropic, puisqu'elle a annoncé à la mi-septembre qu'elle ne ferait pas son entrée en Bourse en 2026. Un report officiellement lié aux grands questionnements sur la sécurité de la technologie. Mais la vérité pourrait être plutôt à trouver dans les chiffres !
Le chiffre d'affaires annuel d'OpenAI est 20 milliards de dollars en dessous des prédictions
Depuis quelques mois, le chiffre d'affaires annualisé de 68 à 70 milliards de dollars pour OpenAI avait tendance à tourner. Un chiffre qui serait en fait une surestimation générale, comme on l'apprend grâce au Financial Times. En effet, OpenAI a indiqué à des investisseurs potentiels, dans le cadre de sa future entrée en Bourse (IPO), que ce chiffre d'affaires était plutôt de 50 milliards de dollars.
Un nouveau chiffre qui nous fait mieux comprendre le temps que veut prendre Sam Altman pour entrer en Bourse. Les 68 milliards de dollars précédents, plus impressionnants, étaient en fait un chiffre comprenant des revenus générés avec des partenaires Cloud, et qui permettaient de gonfler la note pour publiquement tenir la dragée haute face à Anthropic.
Un tout de début de panique à Wall Street ?
Avec un tel chiffre d'affaires, OpenAI est pour le moment en difficulté de justifier une valorisation pharaonique, de l'ordre de 852 milliards de dollars. Surtout que son entrée en Bourse prévoit de lever au total une enveloppe de 30 milliards de dollars, et de faire passer sa capitalisation à plus de 1 400 milliards de dollars.
Il faut aussi noter que l'article du Financial Times a créé un sentiment négatif du côté de Wall Street. La Nasdaq a ainsi fini sa séance d'hier, le jeudi 8 octobre, sur un recul de -1,25%. Dans le détail, NVIDIA a baissé de -2,94%, Micron de -4,79% quand Oracle a chuté de -5,48%. Problème éphémère, ou début de panique ?