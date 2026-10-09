Depuis quelques mois, le chiffre d'affaires annualisé de 68 à 70 milliards de dollars pour OpenAI avait tendance à tourner. Un chiffre qui serait en fait une surestimation générale, comme on l'apprend grâce au Financial Times. En effet, OpenAI a indiqué à des investisseurs potentiels, dans le cadre de sa future entrée en Bourse (IPO), que ce chiffre d'affaires était plutôt de 50 milliards de dollars.

Un nouveau chiffre qui nous fait mieux comprendre le temps que veut prendre Sam Altman pour entrer en Bourse. Les 68 milliards de dollars précédents, plus impressionnants, étaient en fait un chiffre comprenant des revenus générés avec des partenaires Cloud, et qui permettaient de gonfler la note pour publiquement tenir la dragée haute face à Anthropic.