La pénurie de RAM devrait durer, jusqu'à l'horizon 2030 si l'on en croit les producteurs. Un sujet épineux abordé par Sam Altman dans le podcast Cheeky Pint, comme nous le rapporte The Verge. Il a, dans cet échange assez informel, déploré ainsi qu'une partie de la RAM actuelle échappe aux data centers.

« Du point de vue de l'allocation globale, c'est en réalité assez catastrophique que chacun dispose d’une partie des ressources mondiales limitées en DRAM sur son propre ordinateur, alors que celles-ci ne sont utilisées que 5 % du temps » a-t-il ainsi exprimé.