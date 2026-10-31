Le patron d'OpenAI discutait récemment des problèmes de pénurie de RAM dans le monde. Au point de même faire état de son dépit de voir autant de RAM tomber dans les mains des particuliers !
L'intelligence artificielle, ce sont des milliards de dollars constamment investis dans les entreprises du secteur, des valorisations délirantes, mais aussi…. une RAM qui ne cesse de manquer. Car les sociétés comme OpenAI ont toujours besoin de plus de mémoire vive pour entraîner et faire fonctionner leurs modèles IA, au point même de déplorer qu'une petite partie leur échappe !
Pour Sam Altman, tout cette RAM utilisée par des particuliers, c'est « terrible »
La pénurie de RAM devrait durer, jusqu'à l'horizon 2030 si l'on en croit les producteurs. Un sujet épineux abordé par Sam Altman dans le podcast Cheeky Pint, comme nous le rapporte The Verge. Il a, dans cet échange assez informel, déploré ainsi qu'une partie de la RAM actuelle échappe aux data centers.
« Du point de vue de l'allocation globale, c'est en réalité assez catastrophique que chacun dispose d’une partie des ressources mondiales limitées en DRAM sur son propre ordinateur, alors que celles-ci ne sont utilisées que 5 % du temps » a-t-il ainsi exprimé.
Le monde pense plutôt l'inverse du patron d'OpenAI
Car à l'inverse, dans les data centers, la DRAM installée est utilisée constamment. Une idée intéressante quand on sait que le public a plutôt tendance à avoir une vision inverse de la situation, avec l'IA qui fait très mal au prix des appareils électroniques de consommation courante.
Pour rappel, selon les différents analystes, le prix de la RAM s'est envolé entre 2025 et 2026, avec une inflation comprise entre 400 et 500% sur un an. On peut ainsi voir le résultat de cet accaparement dans l'augmentation des prix des smartphones, comme du côté de chez Apple, qui a dû faire monter le tarif de ses iPhone 18 Pro à cause de l'explosion du prix des composants mémoires.