Cela fait maintenant plus d'un an que le marché de la tech subit une pénurie de RAM. Et vu les stocks actuels des géants Samsung et SK Hynix, il semble qu'elle ne fasse que s'accroître.
Le marché de la RAM fonctionne en mode pénurie depuis près d'un an, à cause des capacités limitées des trois géants du secteur, Micron, Samsung et SK Hynix. Pour ces derniers, c'est aussi une aubaine, puisque les ventes explosent, tout comme les marges, et que tout ce qu'il y a en stock part rapidement. Au point de voir ceux-ci atteindre un plus bas exceptionnel.
Les stocks de RAM de Samsung et de SK Hynix représentent à peine 10 jours de consommation
Quand les géants de la RAM disent que leurs carnets de commande sont plein, et qu'il n'y plus de capacités supplémentaires à solliciter, ils ne mentent clairement. C'est ce que montre une nouvelle information du média Business Korea.
D'après ce dernier, les stocks des deux groupes coréens Samsung et SK Hynix sont à l'heure actuelle incroyablement maigres, puisqu'ils ne couvrent dorénavant guère que 10 jours de consommation. Et ça pourrait être encore pire dans les prochains temps !
La crise pourrait s'intensifier en 2027
En effet, la société d'investissement KB Securities, consultée par Business Korea, s'inquiète que ces stocks si faibles provoquent une plus grande pénurie en volume, ce qui mécaniquement pourrait créer de nouveaux chocs sur le marché. Surtout que la demande va continuer de croître de manière toujours plus intense.
Les dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle devraient ainsi atteindre les 1 300 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 60%. Et 57% des dépenses programmées le seront pour l'acquisition de composants mémoires. À noter que la hausse des prix touche d'autres produits dans le monde de l'IA. Selon certaines informations, NVIDIA aurait ainsi augmenté les tarifs de ses GPU de 20 à 30%.