Quand les géants de la RAM disent que leurs carnets de commande sont plein, et qu'il n'y plus de capacités supplémentaires à solliciter, ils ne mentent clairement. C'est ce que montre une nouvelle information du média Business Korea.

D'après ce dernier, les stocks des deux groupes coréens Samsung et SK Hynix sont à l'heure actuelle incroyablement maigres, puisqu'ils ne couvrent dorénavant guère que 10 jours de consommation. Et ça pourrait être encore pire dans les prochains temps !