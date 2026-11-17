La distillation repose sur une relation entre un modèle enseignant et un modèle élève, généralement plus petit. Le premier fournit des réponses, du code ou des démonstrations de résolution de problèmes ; ces productions deviennent des exemples avec lesquels les développeurs entraînent le second. Celui-ci peut ainsi acquérir certaines compétences à un coût inférieur à celui d’un développement entièrement indépendant.

La technique a toutefois ses limites. Elle ne transmet pas toutes les capacités du modèle d’origine et ne fait pas disparaître les besoins en calcul. Son intérêt consiste notamment à concentrer des compétences ciblées dans des systèmes plus petits, moins coûteux à exploiter. Une équipe peut alors utiliser son propre modèle pour certaines tâches sans solliciter systématiquement le fournisseur américain.

Courante dans la recherche et l’industrie, la distillation ne constitue pas, en elle-même, une pratique illicite. Le conflit porte sur les conditions dans lesquelles elle est menée. OpenAI et Anthropic restreignent l’utilisation de leurs réponses pour entraîner des modèles concurrents et accusent certains acteurs chinois de contourner leurs règles. Anthropic décrit notamment des réseaux de comptes créés sous de fausses identités, alimentés par des cartes bancaires volées et des clés d’API dérobées. Ces accusations de fraude doivent être distinguées de la technique d’entraînement elle-même.