Foire aux questions

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Qu’est-ce que la tokenisation d’une carte bancaire, et en quoi cela protège-t-il les paiements effectués par un agent IA ?

La tokenisation remplace les vraies données de carte (PAN, date d’expiration, parfois le code de sécurité) par un identifiant de substitution appelé jeton. Ce jeton est émis et géré par le réseau de paiement (Visa, Mastercard, Amex) et peut être limité à un contexte d’usage (un appareil, une app, un commerçant), ce qui réduit l’intérêt d’un vol de données. Le débit passe bien sur la carte réelle en arrière-plan, mais ni l’agent IA ni le marchand ne récupèrent les coordonnées bancaires sensibles. En pratique, c’est le même principe que les paiements via Apple Pay ou Google Wallet, appliqué ici à un agent logiciel.

À quoi servent les systèmes antifraude et les prestataires de paiement (Stripe, Adyen, Forter, Riskified, etc.) quand un agent IA passe à la caisse ?

Les prestataires de paiement (PSP) comme Stripe, Adyen ou Checkout orchestrent l’exécution technique du paiement entre le site marchand, la banque du client et le réseau de cartes. Les spécialistes antifraude (Forter, Riskified, Sardine, Signifyd, etc.) évaluent le risque en analysant des signaux comme l’appareil, la localisation, l’historique, le comportement d’achat ou des schémas connus de fraude. Un agent IA peut modifier ces signaux (navigation automatisée, timings atypiques), ce qui augmente le risque de faux positifs et de refus. Le jeton permet de payer sans exposer la carte, mais il ne certifie pas la légitimité de l’intention d’achat aux yeux des outils antifraude.