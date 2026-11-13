Avec ChatGPT Wallet, les agents dots peuvent désormais régler vos achats sans accéder à vos véritables coordonnées bancaires. Le service est lancé aux États-Unis pour les abonnés Pro qui doivent encore approuver chaque transaction par biométrie.
Confier ses achats à une IA suppose de la laisser aller jusqu’à la caisse. C’est le pas que franchit OpenAI avec ChatGPT Wallet, lancé ce 13 novembre en partenariat avec American Express, Mastercard et Visa. Le portefeuille donne à ses agents dots un moyen de payer pour leur utilisateur, en reprenant un principe familier du paiement mobile : substituer un jeton aux véritables données de la carte. L’agent peut ainsi finaliser sa commande, mais il doit d’abord obtenir votre feu vert.
L’agent prépare l’achat, vous autorisez la dépense
Une fois la carte enregistrée dans le formulaire sécurisé de Wallet, inutile d’en ressaisir les coordonnées à chaque commande. Le dot prépare l’achat et vous présente les articles, le montant total et la carte à débiter. À vous de vérifier le panier avant de valider avec Face ID ou une empreinte digitale. Cette autorisation est consignée, afin de garder une trace de ce que vous avez effectivement accepté.
Le réseau de paiement fournit ensuite un jeton composé d’un numéro de carte, d’un code de sécurité et d’une date d’expiration de substitution. Le débit est bien porté sur votre carte, mais l’agent ni le commerçant n’en reçoivent les véritables coordonnées. Vous conservez les avantages habituels de cette carte, notamment ses récompenses de fidélité et les protections applicables aux litiges éligibles, par exemple si un article est défectueux.
Il faut toutefois distinguer l’autorisation de payer de la confirmation de commande. Votre accord permet au dot de poursuivre le passage en caisse ; il ne signifie pas que le commerçant a accepté l’achat. OpenAI le précise dans sa documentation : si le résultat est incertain, mieux vaut chercher une confirmation du marchand avant de relancer l’opération.
Les commerçants doivent encore ouvrir la porte aux agents
Pour ce lancement, OpenAI réserve Wallet aux abonnés ChatGPT Pro majeurs résidant aux États-Unis et disposant d’une carte éligible émise dans le pays. Aucun calendrier n’est pour l'instant annoncé pour la France. L’entreprise entend profiter de ce déploiement limité pour éprouver le service en conditions réelles avec les banques, les réseaux de paiement et les commerçants.
Encore faut-il que les sites marchands laissent entrer les agents. Wallet ne contourne pas ceux qui les bloquent, et Amazon figure parmi les grandes enseignes qui leur ferment la porte. Même chez un commerçant accessible, une transaction légitime peut être jugée suspecte par les systèmes antifraude, puis refusée ou annulée.
OpenAI doit donc faire reconnaître ces nouveaux acheteurs par les outils qui surveillent déjà les paiements. L’entreprise publie un guide à destination des marchands et travaille avec les spécialistes de la lutte contre la fraude Forter, Riskified, Sardine et Signifyd, ainsi qu’avec les prestataires de paiement Adyen, Checkout et Stripe. Le jeton permet de payer ; il ne garantit pas à lui seul que la transaction aboutira.
Savoir payer ne suffit pas à savoir acheter
La validation de chaque panier n’est qu’une première étape dans les ambitions d’OpenAI. À terme, l’utilisateur pourrait autoriser son agent à acheter dans un cadre défini à l’avance, avec un plafond de dépense, des catégories de produits ou une période donnée. L’entreprise prévoit d’accompagner cette délégation de protections renforcées, en s’appuyant notamment sur les contrôles biométriques et les traces d’autorisation.
C’est sur cette autonomie que la promesse devra faire ses preuves. OpenAI a déjà tenté de rapprocher la conversation de l’achat avec Instant Checkout, lancé à l’automne 2025, avant de rapidement s’en détourner, selon CNBC, cité par The Next Web.
La difficulté dépasse d’ailleurs le passage en caisse. Dans un benchmark publié par Visa, 22 modèles d’IA confrontés à des scénarios d’achat ont échoué dans 42,8% des essais. Voilà un geste qui nous semble anodin et qui ne l'est pas pour les agents IA. Du moins, pour l'instant…
- Suivi des tâches continues
- Travail entre les conversations
- Applications connectées et contrôles
La tokenisation remplace les vraies données de carte (PAN, date d’expiration, parfois le code de sécurité) par un identifiant de substitution appelé jeton. Ce jeton est émis et géré par le réseau de paiement (Visa, Mastercard, Amex) et peut être limité à un contexte d’usage (un appareil, une app, un commerçant), ce qui réduit l’intérêt d’un vol de données. Le débit passe bien sur la carte réelle en arrière-plan, mais ni l’agent IA ni le marchand ne récupèrent les coordonnées bancaires sensibles. En pratique, c’est le même principe que les paiements via Apple Pay ou Google Wallet, appliqué ici à un agent logiciel.
Les prestataires de paiement (PSP) comme Stripe, Adyen ou Checkout orchestrent l’exécution technique du paiement entre le site marchand, la banque du client et le réseau de cartes. Les spécialistes antifraude (Forter, Riskified, Sardine, Signifyd, etc.) évaluent le risque en analysant des signaux comme l’appareil, la localisation, l’historique, le comportement d’achat ou des schémas connus de fraude. Un agent IA peut modifier ces signaux (navigation automatisée, timings atypiques), ce qui augmente le risque de faux positifs et de refus. Le jeton permet de payer sans exposer la carte, mais il ne certifie pas la légitimité de l’intention d’achat aux yeux des outils antifraude.