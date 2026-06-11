Visa et OpenAI ont signé un accord pour intégrer le réseau de paiement Visa dans ChatGPT. Un agent IA peut désormais déclencher un achat au nom de l’utilisateur, sans saisie de numéro de carte. Des plafonds de dépense et des catégories de marchands fixés à l’avance délimitent ce que l’agent a le droit d’acheter.
Visa vient d’annoncer un partenariat avec OpenAI au Visa Payments Forum de San Francisco. Il suffit à un utilisateur de ChatGPT de lier sa carte Visa au service, définir un plafond de dépense par transaction et des catégories de marchands acceptées, puis choisir si chaque achat nécessite une confirmation manuelle. L’agent navigue et valide l’achat. Visa gère l’autorisation en temps réel et la surveillance antifraude, tandis qu’OpenAI pilote la recherche produit.
À chaque transaction, Visa substitue au numéro de carte réel un jeton chiffré lié à l'agent et au cas d’usage, selon le même dispositif de tokenisation qu’il applique à ses 300 milliards de transactions annuelles.
Selon Jack Forestell, directeur produit et stratégie de Visa, l’IA transformera le commerce plus profondément qu’internet ou le téléphone mobile ne l’ont fait. En septembre 2025, ChatGPT avait déjà proposé un paiement instantané via Stripe, ouvert aux marchands Etsy et Shopify, mais uniquement aux États-Unis. Visa étend désormais cette capacité à son réseau mondial de marchands.
Dès mars 2026, Visa a enrôlé plus de vingt banques européennes dans ses tests de paiement agentique
En mars 2026, Visa avait lancé Visa Agentic Ready, un programme de certification des paiements agentiques destiné aux banques émettrices. Plus de vingt établissements ont rejoint la première vague en Europe, parmi lesquels Barclays, Commerzbank, Banco Santander, Revolut, HSBC UK et Raiffeisen Bank International. Chaque participant teste les transactions déclenchées par agent dans des environnements de production contrôlés, en coordination avec Visa et des marchands sélectionnés.
Visa a choisi l’Europe en premier parce que la tokenisation et les cadres d’authentification renforcée y opèrent déjà à grande échelle. Rubail Birwadker, vice-président senior chargé des produits de croissance chez Visa, a indiqué que des transactions agentiques en conditions réelles s’exécutaient déjà aux États-Unis et que le programme se déployait ensuite en Asie-Pacifique et en Amérique latine, auprès de 85 partenaires supplémentaires.
Pour les banques participantes, le travail consiste à valider que leurs systèmes d’autorisation distinguent bien une transaction déclenchée par un agent d’une transaction déclenchée par un humain, et que les mécanismes de consentement couvrent chaque étape du flux de paiement.
Codex en test : Visa et OpenAI préparent des applications d’entreprise
Le partenariat ne couvre pas uniquement les achats grand public dans ChatGPT. Visa et OpenAI ont annoncé des travaux communs sur des applications d’entreprise via Codex, l’agent de programmation d’OpenAI. Il s’agit d’intégrer des primitives de paiement et des signaux d’identité d’agent dans des workflows automatisés, accessibles aux développeurs qui construisent leurs propres applications sur ces infrastructures.
Un logiciel de gestion financière que les entreprises construisent avec Codex pourrait, par exemple, déclencher des virements fournisseurs selon des règles prédéfinies. Pour les marchands, l’intégration au réseau Visa via OpenAI ouvre un canal de vente auprès d’acheteurs qui délèguent leurs recherches à un agent plutôt que de naviguer sur leurs sites. Marco Mahrus, responsable des partenariats commerce chez OpenAI, a dit que les agents joueraient un rôle croissant dans les paiements et que l’objectif commun était de construire une infrastructure de transactions agentiques que les utilisateurs gardent sous contrôle.
Visa déclare compter plus de 100 partenaires dans son programme Intelligent Commerce. Mastercard a lancé Agent Pay, une technologie concurrente. PayPal a de son côté publié ses propres services de commerce agentique en octobre 2025, tandis que Coinbase développe le protocole x402, qui permet à des agents IA de se payer entre eux via des stablecoins.
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