Visa vient d’annoncer un partenariat avec OpenAI au Visa Payments Forum de San Francisco. Il suffit à un utilisateur de ChatGPT de lier sa carte Visa au service, définir un plafond de dépense par transaction et des catégories de marchands acceptées, puis choisir si chaque achat nécessite une confirmation manuelle. L’agent navigue et valide l’achat. Visa gère l’autorisation en temps réel et la surveillance antifraude, tandis qu’OpenAI pilote la recherche produit.

À chaque transaction, Visa substitue au numéro de carte réel un jeton chiffré lié à l'agent et au cas d’usage, selon le même dispositif de tokenisation qu’il applique à ses 300 milliards de transactions annuelles.

Selon Jack Forestell, directeur produit et stratégie de Visa, l’IA transformera le commerce plus profondément qu’internet ou le téléphone mobile ne l’ont fait. En septembre 2025, ChatGPT avait déjà proposé un paiement instantané via Stripe, ouvert aux marchands Etsy et Shopify, mais uniquement aux États-Unis. Visa étend désormais cette capacité à son réseau mondial de marchands.