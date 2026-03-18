Revolut a ouvert son offre professionnelle, Revolut Business en 2017, deux ans après ses premiers comptes pour particuliers. La logique était la même que pour les comptes perso, une banque en ligne avec une app mobile complète, des frais réduits sur les opérations en devises et une ouverture entièrement en ligne. En 2026, plus de 500 000 structures professionnelles utilisent le service dans le monde. Selon Revolut, 20 000 nouvelles s'y inscrivent chaque mois.

Nikolay Storonsky, ex-trader, et Vlad Yatsenko, développeur, ont fondé Revolut à Londres en 2015. Depuis lors, la fintech a obtenu une licence bancaire auprès de la Banque de Lituanie et de la BCE, et sa succursale française est immatriculée au RCS de Paris sous supervision ACPR. En juillet 2025, Revolut a déposé une demande de licence bancaire directement auprès de l'ACPR. Pour les entreprises françaises, cela se traduit par un IBAN en FR, des dépôts garantis jusqu'à 100 000 euros et un ancrage réglementaire dans le droit européen.