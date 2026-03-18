Revolut Business propose quatre plans payants à partir de 10 €/mois, un IBAN français sur tous les abonnements, 35 devises gérées et plus de 500 000 entreprises clientes dans le monde. Reste à savoir pour qui c'est vraiment fait.
Revolut a ouvert son offre professionnelle, Revolut Business en 2017, deux ans après ses premiers comptes pour particuliers. La logique était la même que pour les comptes perso, une banque en ligne avec une app mobile complète, des frais réduits sur les opérations en devises et une ouverture entièrement en ligne. En 2026, plus de 500 000 structures professionnelles utilisent le service dans le monde. Selon Revolut, 20 000 nouvelles s'y inscrivent chaque mois.
Nikolay Storonsky, ex-trader, et Vlad Yatsenko, développeur, ont fondé Revolut à Londres en 2015. Depuis lors, la fintech a obtenu une licence bancaire auprès de la Banque de Lituanie et de la BCE, et sa succursale française est immatriculée au RCS de Paris sous supervision ACPR. En juillet 2025, Revolut a déposé une demande de licence bancaire directement auprès de l'ACPR. Pour les entreprises françaises, cela se traduit par un IBAN en FR, des dépôts garantis jusqu'à 100 000 euros et un ancrage réglementaire dans le droit européen.
|En résumé
|Revolut Business
|✅ Point fort n°1
|Taux de change interbancaire jusqu'à 60 000 €/mois sur Scale, sans équivalent chez Qonto ou Shine
|✅ Point fort n°2
|Application dédiée notée 4,8/5 sur l'App Store et 4,7/5 sur le Play Store (octobre 2025)
|✅ Point fort n°3
|IBAN français sur tous les plans, API ouverte dès Grow
|⚠️ Point faible n°1
|Aucun téléphone d'urgence pour les plans standard, support uniquement par chat
|⚠️ Point faible n°2
|Blocages de compte récurrents lors des contrôles de conformité, sans délai annoncé
|⚠️ Point faible n°3
|Pas de découvert, pas de crédit, pas de chéquier
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageVISA ou Mastercard
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartFacturation intégrée
Qu'est-ce que Revolut Business ?
Présentation et historique
Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé par la Banque de Lituanie, Lietuvos bankas, et supervisé par la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique. Pour sa succursale française, l'ACPR assure également le contrôle. Les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par déposant via le système de garantie lituanien, équivalent fonctionnel du FGDR français au sens de la directive européenne DGSD.
Au sommet Choose France de mai 2025, Béatrice Cossa-Dumurgier, directrice pour la France de Revolut Business, a annoncé un investissement supérieur à un milliard d'euros sur trois ans, avec Paris comme futur siège pour l'Europe de l'Ouest. En juillet 2025, Revolut a formellement déposé une demande d'agrément bancaire auprès de l'ACPR.
À qui s'adresse-t-elle ?
Revolut Business accepte les SAS, SARL, SA, SNC, SASU, EURL, EI et les auto-entrepreneurs. Les associations, fondations et organismes sans but lucratif ne peuvent pas ouvrir de compte. Les secteurs à risque réglementaire sont aussi exclus, notamment les cryptomonnaies et les jeux d'argent. En pratique, l'offre a le plus de sens pour les structures qui gèrent des flux en devises étrangères ou qui ont des équipes à équiper. Pour un freelance avec peu de transactions, Revolut Pro, le compte gratuit adossé au compte personnel, est souvent plus adapté.
Les fonctionnalités de Revolut Business
Gestion du compte et des transactions
Chaque abonnement à Revolut Business inclut un IBAN français, des transactions dans plus de 35 devises et des paiements vers plus de 150 pays. Les virements SEPA, les prélèvements automatiques et les paiements SWIFT internationaux sont disponibles sur toutes les formules, avec des quotas qui varient selon le plan choisi. Les virements entre comptes Revolut, eux, sont illimités et gratuits.
Grâce à la gestion multi-entités, une même application permet de piloter plusieurs sociétés, succursales ou entités depuis un seul tableau de bord. Dès Basic, chaque collaborateur peut aussi disposer d'un sous-compte en devises avec son propre IBAN.
Outils de facturation et de comptabilité
La création de devis et de factures est intégrée en natif sur tous les plans, tout comme l'export des transactions et des reçus. Revolut Business se synchronise avec Xero, Sage, QuickBooks, Pennylane et FreeAgent pour la comptabilité avec en prime la capture de reçus par photo et la catégorisation automatique des dépenses. Sur la facturation électronique obligatoire en France à partir du 1er septembre 2026, pourtant, Revolut Business ne propose qu'une couverture partielle, là où Qonto et Shine ont déjà obtenu le statut de PDP agréé.
Gestion des dépenses et des équipes
Dès l'offre Basic de Revolut Business, il est possible d'inviter un nombre illimité de membres d'équipe. Chacun dispose de trois cartes physiques et de deux cents cartes virtuelles, dont des cartes à usage unique qui s'annulent automatiquement après un paiement, ce qui est utile pour sécuriser les achats ponctuels en ligne. En fonction des plans, une à deux cartes physiques sont offertes.
Les workflows d'approbation, les droits d'accès personnalisés et les plafonds de dépenses par carte ne sont quant à eux disponibles qu'à partir de l'offre Grow.
Intégrations et API
En souscrivant à l'offre Grow de Revolut Business, l'entreprise accède à l'API ouverte, ce qui lui permet d'automatiser les paiements, de consulter les soldes ou d'effectuer des changes directement depuis ses outils internes. Les connecteurs Stripe, Shopify, Zapier, PrestaShop, WooCommerce et Magento sont en natif.
Pour l'encaissement physique, Revolut Business commercialise son propre terminal, vendu entre 95 et 189 euros HT selon la formule, avec des frais de transaction à 0,8 % plus 0,02 euro pour les cartes européennes.
Les tarifs de Revolut Business
Les formules disponibles
Revolut Business propose quatre plans, tous sans engagement de durée. En optant pour l'abonnement annuel sur Grow, Scale ou Enterprise, il est possible d'économiser jusqu'à 28 % par rapport au tarif mensuel brut. Sur Scale, cela revient à 90 euros par mois au lieu de 125 euros.
|Critère
|Basic
|Grow
|Scale
|Enterprise
|Prix mensuel (sans engagement)
|10 €
|35 €*
|125 €*
|Sur devis
|Prix annualisé/mois
|—
|dès 30 €
|dès 90 €
|Sur devis
|Virements SEPA gratuits/mois
|10
|100
|1 000
|Sur mesure
|Virements intl (SWIFT) gratuits/mois
|0
|5
|25
|Sur mesure
|Change taux interbancaire/mois
|1 000 €
|15 000 €
|60 000 €
|Sur mesure
|Cartes Metal incluses
|0
|1
|2
|Sur mesure
|API ouverte
|✗
|✓
|✓
|✓
|Virement SEPA supplémentaire
|0,20 €
|0,20 €
|0,20 €
|—
|Virement SWIFT supplémentaire
|5 €
|5 €
|5 €
|—
|Retrait DAB
|2 %
|2 %
|2 %
|2 %
* Prix mensuel sans abonnement annuel. Avec abonnement annuel, Grow revient à 30 euros par mois et Scale à 90 euros par mois.
Les frais à surveiller
Quel que soit le plan, les retraits aux distributeurs automatiques coûtent 2 %, un frais que les utilisateurs signalent régulièrement comme contraignant. Pour les virements vers des cartes non-Revolut, les frais varient selon le pays de destination et sont affichés dans l'application avant validation. Ouvrir ou fermer un compte ne coûte rien.
Au-delà du plafond mensuel de change, une majoration de 0,6 % s'applique pendant les heures de marché et 1 % en dehors.
Rapport qualité-prix
À 10 euros par mois, l'offre Basic de Revolut Business est un peu plus chère que l'entrée de gamme de Shine, gratuite depuis mars 2025, et comparable à Qonto Solo à 9 euros. L'offre Grow, à 35 euros, et Scale, à 125 euros, dépassent les équivalents Qonto Smart à 19 euros et Premium à 39 euros.
Pour une structure avec des flux en euros et peu de transactions, Qonto ou Shine reviennent moins cher à volume équivalent. Mais pour toute PME qui facture en dollars, en livres ou en couronnes suédoises, la différence de prix se rentabilise rapidement, car aucun concurrent ne propose des plafonds de change sans frais dans cette gamme de prix.
L'expérience utilisateur
L'application mobile
Revolut Business dispose d'une application dédiée, distincte de l'app grand public et reconnaissable à son fond noir, disponible sur iOS et Android. À l'heure de la rédaction de cet avis, l'App Store lui attribue une note 4,9/5 et affiche 4,8/5 sur le Play Store. Les utilisateurs satisfaits retiennent avant tout la rapidité des notifications, la lisibilité du tableau des dépenses et la fluidité des virements entre comptes Revolut.
Mais cette richesse fonctionnelle coûte cher en termes d'ergonomie. Sur le Play Store, plusieurs utilisateurs trouvent que l'interface est dense sur les plans Grow et Scale, avec des menus imbriqués que certains trouvent difficiles à naviguer. Des blocages en mode hors ligne sont aussi signalés, ce qui peut poser problème dans les zones de mauvaise connexion.
L'interface web
Sur le web, l'interface de Revolut Business reprend les codes visuels de l'application mobile. Exporter la comptabilité, gérer les droits d'accès ou analyser les dépenses par équipe se fait plus confortablement depuis un navigateur que depuis l'app.
Revolut Business a par ailleurs comblé une partie de son retard sur Qonto, qui avait historiquement un tableau de bord web plus abouti.
Sécurité et fiabilité
Agrément et cadre réglementaire
Revolut Bank UAB est une banque agréée en Lituanie sous le code d'autorisation LB002119, délivré par la Banque de Lituanie et reconnu dans toute l'Union européenne via le passeport européen. En France, Revolut opère via une succursale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 917 420 077 et enregistrée au Regafi sous le code CIB 28233.
L'ACPR supervise cette succursale au titre de la réglementation française, mais l'agrément bancaire lui-même est lituanien. Revolut Business ne détient pas d'agrément bancaire français en propre. Les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par déposant via le système lituanien Indėlių ir investicijų draudimas, équivalent du FGDR français dans le cadre de la directive DGSD.
C'est précisément pour obtenir un agrément bancaire français en propre que Revolut Business a annoncé, lors du sommet Choose France en mai 2025, son intention de déposer une demande auprès de l'ACPR. À la date de publication de cet article, l'ACPR n'a pas rendu sa décision. Si cet agrément est obtenu, Revolut Bank disposerait d'un agrément français direct et ne fonctionnerait plus uniquement via le passeport européen de sa licence lituanienne.
Protection des données et des fonds
L'authentification forte à deux facteurs est obligatoire à chaque connexion. Les cartes virtuelles à usage unique, qui s'annulent automatiquement après un paiement, permettent de sécuriser les achats en ligne sans exposer de numéro permanent. En parallèle, on retrouve les alertes en temps réel, le gel et dégel de carte depuis l'application et les limites de dépenses configurables par carte. Les données sont traitées conformément au RGPD, et des algorithmes de détection de fraude fonctionnent en continu.
Le service client de Revolut Business
Canaux de contact
Pour les abonnements standard, le seul canal de contact au service client ou support technique de Revolut Business est le chat intégré à l'application ou sur le site, disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 100 langues. Il n'existe pas de numéro de téléphone direct.
Un numéro de blocage de carte automatisé est bien disponible au +44 203 322 8352, mais il ne permet pas de parler à un conseiller.
Les abonnements Enterprise donnent accès à un gestionnaire dédié et à un support prioritaire.
Qualité et réactivité
Sur Trustpilot, Revolut Business affiche 4,7/5 pour 369 396 avis au 11 mars 2026. Pour les demandes courantes, les retours sont globalement positifs, avec des agents réactifs et une résolution rapide.
On fait pourtant deux reproches principaux à Revolut Business. Le premier porte sur les blocages de compte lors des vérifications de conformité, parfois sans délai communiqué ni explication claire. Par exemple, Charlot Ernest s'est plaint de son compte Business bloqué tous les deux à trois mois malgré tous les justificatifs transmis. Le second grief concerne les réponses automatisées lors des incidents graves, comme le raconte l'utilisateur Mk en recevant des messages identiques à chaque contact. Pour autant, Revolut affiche sur son site de nombreux prix, comme celui de la meilleure banque en ligne pour les PME en Europe en 2025 selon The Digital Banker.
Les avis clients sur Revolut Business
Ce que disent les utilisateurs
Revolut Business était notée 4,9/5 sur l'App Store et 4,8/5 sur le Play Store avec plus de 40 000 avis sur chacun des stores. Sur Trustpilot, les avis Business et particuliers sont agrégés sur la même page, ce qui rend l'isolation difficile. La note globale de 4,7/5 sur plus de 369 000 avis permet toutefois de se faire une idée globale des retours utilisateurs.
Points de satisfaction récurrents
- Rapidité des virements et notifications en temps réel à chaque opération (Sébastien D., Trustpilot, 13 octobre 2025) ;
- Économies sur les transactions en devises par rapport aux banques traditionnelles ;
- Facilité et rapidité d'ouverture de compte, entièrement en ligne ;
- Application mobile jugée plus complète et intuitive que la plupart des solutions concurrentes.
Reproches et points d'amélioration
- Blocages de compte fréquents lors des contrôles conformité, sans délai annoncé ni interlocuteur identifié ;
- Support uniquement par chat, donc pas d'interlocuteurs, réponses incomplètes et trop longueus ;
- Validation de certaines transactions par photo contraignante au quotidien.
Revolut Business face à la concurrence
Comparaison rapide
Quatre concurrents méritent d'être comparés avec Revolut Business. Mais le tableau suivant évoque Qonto, Shine et Tide sur les critères les plus caractéristiques.
|Revolut Business
|Qonto
|Shine
|Tide
|Entrée de gamme
|10 €/mois
|9 €/mois
|0 € (Free)
|0 € (sans abo.)
|IBAN français
|✓
|✓
|✓
|✗ (NL via Adyen)
|Multi-devises
|35+ devises
|18 devises
|Limité
|EUR uniquement
|Taux de change interbancaire
|Oui (plafond/mois)
|0,8 % de frais
|Frais variables
|1 % hors EUR
|Facturation intégrée
|Oui
|Oui
|Oui
|Non
|Facturation électro. 2026
|Partielle
|Complète (PDP)
|Complète (PDP)
|Non communiqué
|API ouverte
|Dès Grow
|Oui
|Oui
|Non (2026)
|Crédit / financement
|✗
|Via October
|Via Franfinance
|Oui (jusqu'à 5 M€)
|Support téléphonique
|✗ (plans std)
|Chat + tél.
|Chat + email
|Chat uniquement
Sur les flux internationaux et le change multi-devises, Revolut Business n'a pas de rival dans cette gamme de prix. Qonto, en revanche, est agréé PDP pour la facturation électronique obligatoire en 2026 et propose un support téléphonique dès les premières formules, deux points où Revolut Business est encore en retrait. Shine a rejoint le groupe Ageras en 2024 et lancé en mars 2025 une offre Free gratuite, ce qui en fait l'option la plus accessible pour les freelances français avec peu de volume. Tide est arrivé en France en septembre 2025 un compte gratuit sans abonnement et un crédit professionnel jusqu'à cinq millions d'euros en 24 heures. Or son IBAN est néerlandais via Adyen et il ne gère pas les devises étrangères, deux limites qui le cantonnent aux structures avec des flux uniquement en euros.
Finom mérite une mention séparée, car son offre Solo est gratuite, elle propose un cashback jusqu'à 3 % sur les dépenses carte et un IBAN français. Mais les frais sur les transactions en devises étrangères s'élèvent à 3 % sur l'offre Solo, ce qui dissuade toute entreprise avec des flux internationaux réguliers. Sur ce terrain précis, Revolut Business n'a toujours pas de concurrent direct dans sa gamme de prix.
Notre verdict sur Revolut Business
Les avantages
- Meilleure offre du marché pour les paiements en devises — jusqu'à 60 000 euros/mois au taux interbancaire sur Scale ;
- Application mobile parmi les mieux notées du secteur, avec une gestion avancée des équipes et des dépenses ;
- IBAN français sur tous les plans, ouverture de compte 100 % en ligne en dix minutes ;
- API ouverte dès Grow, large choix de connecteurs natifs (Stripe, Shopify, Zapier…) ;
- Statut d'établissement de crédit réel, dépôts garantis jusqu'à 100 000 euros.
Les inconvénients
- Pas de découvert autorisé, pas de crédit professionnel, pas de chéquier ;
- Support uniquement par chat pour les plans standard : aucun téléphone d'urgence ;
- Blocages de compte lors des contrôles conformité régulièrement signalés, parfois sur plusieurs semaines ;
- Facturation électronique obligatoire 2026 : couverture partielle face à Qonto et Shine.
À qui recommande-t-on Revolut Business ?
Pour toute TPE ou startup qui gère des flux réguliers en devises étrangères, qui a une équipe à équiper en cartes et un besoin d'automatisation via API, Revolut Business est le choix logique.
En revanche, si les flux sont uniquement en euros, si le volume de transactions est faible et si un conseiller humain joignable par téléphone est indispensable, Mieux valent Qonto ou une banque en ligne pro classique.
Ce que les utilisateurs se demandent le plus au sujet de Revolut Business
Revolut Business est-elle une vraie banque ?
Oui. Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé par la Banque de Lituanie et supervisé par la BCE, pas un simple établissement de paiement. Sa succursale française est contrôlée par l'ACPR et les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par le système de garantie lituanien, équivalent européen du FGDR français.
Revolut Business propose-t-il un IBAN français ?
Oui, depuis septembre 2023. Tous les plans incluent un IBAN en FR, ce qui permet de domicilier les prélèvements URSSAF, les impôts et les fournisseurs sans la friction habituelle liée à un IBAN étranger.
Peut-on déposer des espèces ou des chèques ?
Non. Revolut Business ne prend en charge ni le dépôt d'espèces ni l'encaissement de chèques. Les structures qui reçoivent ces modes de règlement doivent donc conserver un compte dans une banque traditionnelle en complément.
Revolut Business est-il fiable comme compte principal ?
Pour les virements, les cartes et la gestion multi-devises, Revolut Business est fiable. Il n'y a en revanche ni découvert, ni crédit, ni chéquier. Les blocages lors des vérifications de conformité reviennent régulièrement dans les avis, ce qui invite à garder un compte de secours dans une banque traditionnelle, au moins dans un premier temps.
Quels sont les frais en dehors des quotas ?
Un virement SEPA au-delà du quota coûte 0,20 euro et un virement SWIFT supplémentaire coûte 5 euros. Les retraits aux distributeurs automatiques sont facturés 2 % quel que soit le plan. Pour les changes qui dépassent le plafond mensuel, la majoration est de 0,6 % pendant les heures de marché et de 1 % en dehors.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageVISA ou Mastercard
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartFacturation intégrée
Revolut Business est une néobanque professionnelle 100 % en ligne, lancée en 2017 par la fintech britannique Revolut. Elle s’adresse aussi bien aux TPE et PME qu’aux freelances qui veulent garder la main sur leurs finances sans passer par une banque traditionnelle. Depuis une seule application, vous gérez un compte avec IBAN français, réalisez des virements dans plus de 25 devises au taux interbancaire et distribuez des cartes d’entreprise à votre équipe. La facturation, la gestion des dépenses et l’encaissement client sont aussi au programme. Avec plus de 500 000 entreprises clientes, Revolut Business s’impose comme une vraie alternative aux banques pro classiques.
- Meilleure offre du marché pour les paiements en devises
- Application mobile parmi les mieux notées du secteur
- IBAN français sur tous les plans, ouverture de compte 100 % en ligne en dix minutes
- API ouverte dès Grow
- Statut d'établissement de crédit réel, dépôts garantis jusqu'à 100 000 euros
- Pas de découvert autorisé
- Pas de crédit professionnel
- Pas de chéquier
- Support uniquement par chat pour les plans standard
- Blocages de compte lors des contrôles conformité régulièrement signalés
- Facturation électronique obligatoire 2026 : couverture partielle