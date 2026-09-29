Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que WebMCP, et en quoi cela change-t-il la façon dont un agent IA “utilise” un site web ?

WebMCP est une proposition de standard web (discutée dans la sphère W3C) qui permet à un site d’exposer des “outils” directement actionnables par un agent IA. Au lieu de lire et manipuler l’interface HTML comme un humain (repérer les champs, cliquer, vérifier ce qui a changé), l’agent appelle des fonctions structurées prévues pour lui. Cette approche réduit les erreurs liées à la reconnaissance d’interface et accélère les étapes répétitives (formulaires, options de livraison, codes promo). Elle rapproche l’automatisation d’un modèle “API” tout en restant dans la session web de l’utilisateur.

À quoi correspondent get_checkout, update_checkout et complete_checkout dans un paiement Shopify piloté par un agent IA ?

Ce sont des opérations exposées comme outils, qui décrivent une séquence de paiement de manière explicite plutôt que via des clics dans une page. get_checkout sert à lire l’état de la commande (total, étapes restantes, informations manquantes) dans un format exploitable par une machine. update_checkout permet de modifier des éléments comme l’adresse, la livraison ou certains champs requis, avec des validations plus fiables qu’une saisie “à l’aveugle” dans le DOM. complete_checkout déclenche la finalisation, généralement après confirmation humaine, tout en laissant s’appliquer les contrôles de paiement (anti-fraude, disponibilité, règles du marchand).

Pourquoi les validations comme 3D Secure ou les codes Shop Pay limitent-elles l’autonomie d’un agent IA lors du paiement ?

3D Secure et les codes de confirmation Shop Pay sont des mécanismes d’authentification forte conçus pour prouver que le payeur est bien le titulaire du moyen de paiement ou du compte. Ils reposent sur un facteur que l’agent ne doit pas posséder (validation dans une app bancaire, SMS, push, biométrie), afin d’éviter qu’un automatisme puisse payer seul. Dans la pratique, l’agent peut préparer le panier et remplir les données, mais il doit rendre la main au moment où une preuve d’identité ou une autorisation explicite est exigée. Cette séparation réduit le risque de fraude et évite que l’agent ait à stocker des secrets sensibles (codes temporaires, accès bancaire) pour “terminer” le paiement.