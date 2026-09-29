Vous pouvez maintenant confier à un agent IA l’intégralité d’un achat sur une boutique Shopify, paiement compris. Ce lundi 28 septembre, la plateforme de commerce en ligne a ouvert son étape de paiement, Shop Pay inclus, aux assistants qui travaillent dans votre navigateur, alors qu’Amazon interdit sur son site les achats d’agents non autorisés.
Depuis le 10 septembre, les utilisateurs américains de Muse, l'agent IA personnel de Meta, peuvent lui confier des achats en ligne, à condition de valider eux-mêmes chaque commande. Moins de deux semaines plus tard, Amazon a bloqué cet usage sur sa boutique. Le géant de Seattle reproche à Meta de ne jamais l’avoir averti et soupçonne l’agent de stocker les identifiants de connexion de ses clients.
Dans la foulée, Shopify a pris la place et intégré Shop Pay à Muse sur l’ensemble des boutiques de ses marchands. La plateforme canadienne ouvre maintenant son paiement à tous les agents IA qui fonctionnent dans le navigateur. Elle pense que la phase d'achat sera ainsi plus rapide, mais laisse à chaque client la validation finale de sa commande.
Shopify adapte son paiement aux agents IA
Gil Greenberg est chef de produit chez Shopify chargé du commerce par agents IA. Dans un long message publié sur son compte X, explique qu'un achat confié à un agent de navigateur était souvent plus lent et moins fiable qu’un achat fait à la main. L’agent lit la page, repère un champ et le remplit. Il relit ensuite toute la page pour voir ce qui a changé et recommence pour chaque champ, avec parfois une erreur de saisie au passage. « Si votre agent opère dans le navigateur de l’acheteur, utilisez les outils WebMCP fournis sur la boutique en ligne et au moment du paiement pour finaliser efficacement la commande, au lieu de naviguer dans un HTML conçu pour les humains », a-t-il écrit à l’intention des concepteurs d’agents.
Shopify a construit ces outils sur l’Universal Commerce Protocol (UCP). Google a lancé en janvier ce protocole ouvert d’achat par IA, que Shopify a coécrit avec Etsy, Wayfair, Target et Walmart.
Pour chiffrer le gain, Shopify a mené un test sur deux boutiques de démonstration, avec le modèle GPT-6 Sol d’OpenAI. Il comportait dix tâches de paiement, dont un changement d’adresse et l’ajout d’un code promo. L'agent a mis en moyenne 10,3 secondes par tentative avec WebMCP, contre 27,4 secondes en navigation automatisée. La facture était aussi inférieure de 58 % au tarif public d'OpenAI. Enfin, l'agent a réussi ses 60 tentatives avec WebMCP, contre 56 sans.
Shopify laisse le dernier mot à l’acheteur
Avec WebMCP, l’agent IA agit toujours dans la session ouverte par l’acheteur et passe par les mêmes vérifications que lui. Si la banque demande une validation 3D Secure, ou si Shop Pay envoie un code de confirmation, l'agent rend la main à l’acheteur, a précisé Gil Greenberg. Les règles commerciales que chaque marchand a ajoutées à sa page de paiement sont aussi appliquées aux agents.
Amazon exige de son côté l’accord du marchand, en plus de celui de l’acheteur. « Il nous semble assez évident que les applications tierces qui proposent d’effectuer des achats pour le compte de clients auprès d’autres entreprises doivent agir en toute transparence et respecter la décision des prestataires de participer ou non », a expliqué un porte-parole d'Amazon.
La justice américaine a cependant annulé, le 4 août, l’injonction préliminaire qu’Amazon avait obtenue en mars contre Perplexity, dont l'agent IA passait lui aussi des commandes sur sa boutique. Pour la cour d’appel fédérale du neuvième circuit, c’est l’utilisateur, et non l’entreprise d’IA, qui accède au site au sens de la loi américaine contre le piratage informatique.
WebMCP est une proposition de standard web (discutée dans la sphère W3C) qui permet à un site d’exposer des “outils” directement actionnables par un agent IA. Au lieu de lire et manipuler l’interface HTML comme un humain (repérer les champs, cliquer, vérifier ce qui a changé), l’agent appelle des fonctions structurées prévues pour lui. Cette approche réduit les erreurs liées à la reconnaissance d’interface et accélère les étapes répétitives (formulaires, options de livraison, codes promo). Elle rapproche l’automatisation d’un modèle “API” tout en restant dans la session web de l’utilisateur.
Ce sont des opérations exposées comme outils, qui décrivent une séquence de paiement de manière explicite plutôt que via des clics dans une page. get_checkout sert à lire l’état de la commande (total, étapes restantes, informations manquantes) dans un format exploitable par une machine. update_checkout permet de modifier des éléments comme l’adresse, la livraison ou certains champs requis, avec des validations plus fiables qu’une saisie “à l’aveugle” dans le DOM. complete_checkout déclenche la finalisation, généralement après confirmation humaine, tout en laissant s’appliquer les contrôles de paiement (anti-fraude, disponibilité, règles du marchand).
3D Secure et les codes de confirmation Shop Pay sont des mécanismes d’authentification forte conçus pour prouver que le payeur est bien le titulaire du moyen de paiement ou du compte. Ils reposent sur un facteur que l’agent ne doit pas posséder (validation dans une app bancaire, SMS, push, biométrie), afin d’éviter qu’un automatisme puisse payer seul. Dans la pratique, l’agent peut préparer le panier et remplir les données, mais il doit rendre la main au moment où une preuve d’identité ou une autorisation explicite est exigée. Cette séparation réduit le risque de fraude et évite que l’agent ait à stocker des secrets sensibles (codes temporaires, accès bancaire) pour “terminer” le paiement.