L'affaire NVIDIA ne cesse de faire sentir ses effets au niveau international. Avec les entreprises chinoises qui se dépêchent de sécuriser des capacités de calcul !
Ce n'est pas peu dire que l'affaire NVIDIA, qui vient d'entraîner la chute de Jensen Huang, a créé une onde de choc internationale. Du côté des États-Unis, on craint que la Chine ne puisse trop facilement contourner les restrictions sur les puces IA, et l'on devrait sûrement aller beaucoup plus loin à l'avenir. C'est avec cette perspective en tête que les entreprises IA chinoises ont décidé d'accélérer !
Les entreprises chinoises cherchent à louer le plus possible de capacités de calcul alimentées par des puces NVIDIA hors de Chine
Avec le scandale NVIDIA, il y a de la panique non seulement aux États-Unis, mais aussi en Chine ! En effet, comme nous l'apprend Reuters, les entreprises chinoises de l'IA cherchent aujourd'hui à multiplier les contrats de location pour sécuriser des capacités de calcul outre-Chine alimentée par des puces NVIDIA.
Ces sociétés craignent en effet de plus en plus que Washington ne soit sur le point de combler la faille représentée aujourd'hui par ces data centers situés au dehors des États-Unis, et qui offrent donc la puissances des puces IA NVIDIA à la Chine sans que celles-ci n'aient besoin d'être présentes dans l'empire du Milieu.
Washington se prépare à combler le trou avec le Remote Access Security Act
Car il existe déjà un projet allant en ce sens, représenté par le Remote Access Security Act. Celui-ci a pour objectif de permettre au département du Commerce d'imposer des sanctions lorsque des pays sous surveillance (comme la Chine ou l'Iran) louent de la capacité de calcul dans des data centers situés hors des États-Unis, mais utilisant des puces avancées dont Washington veut bloquer l'accès à ces pays.
Ce texte avait été adopté par une très large majorité (369 voix contre 22) à la Chambre des représentants en début d'année. Les firmes chinoises ne craignent que l'affaire Jensen Huang ne pousse les autorités américaines à accélérer sur le projet, les poussant à multiplier les contacts avec les opérateurs de data centers. Le début d'une course contre la montre ?