Avec le scandale NVIDIA, il y a de la panique non seulement aux États-Unis, mais aussi en Chine ! En effet, comme nous l'apprend Reuters, les entreprises chinoises de l'IA cherchent aujourd'hui à multiplier les contrats de location pour sécuriser des capacités de calcul outre-Chine alimentée par des puces NVIDIA.

Ces sociétés craignent en effet de plus en plus que Washington ne soit sur le point de combler la faille représentée aujourd'hui par ces data centers situés au dehors des États-Unis, et qui offrent donc la puissances des puces IA NVIDIA à la Chine sans que celles-ci n'aient besoin d'être présentes dans l'empire du Milieu.