Voler les capacités d’un modèle d’IA sans en copier une seule ligne de code : c’est exactement ce qu’Anthropic reproche à Alibaba. Dans une lettre adressée le 10 juin au Sénat américain, l'éditeur de Claude accuse le géant chinois d’avoir conduit « la plus grande attaque par distillation connue à ce jour » contre ses systèmes. La méthode : des opérateurs affiliés à Alibaba et à son laboratoire d'IA auraient utilisé des milliers de comptes frauduleux pour accumuler 28,8 millions d’échanges avec les modèles d’Anthropic, dans le but d’entraîner leurs propres systèmes sur ces sorties. Ce n’est pas un incident isolé détecté en interne. C'est une accusation publique, transmise à des élus, avec des chiffres à l’appui.