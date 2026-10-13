Dans son rapport officiel, Anthropic indique que ses nouvelles protections ont permis de réduire de 90 à 99 % le volume de données de raisonnement récupérées lors des campagnes de distillation. Les entreprises qui cherchent à reproduire les capacités de Claude auraient désormais beaucoup plus de difficultés à obtenir les informations nécessaires à l’entraînement de leurs propres modèles.

La distillation consiste à utiliser les réponses d’une intelligence artificielle pour entraîner un autre modèle, souvent plus petit et moins coûteux. Cette technique est parfaitement légitime lorsqu’elle est autorisée, mais Anthropic dénonce son utilisation massive par des concurrents qui chercheraient à reproduire Claude sans son accord. Les traces détaillées de raisonnement sont particulièrement recherchées, puisqu’elles permettent de comprendre comment le modèle résout un problème, plutôt que de récupérer uniquement sa réponse finale.

Pour limiter ces pratiques, Anthropic a déployé plusieurs protections. Les traces de raisonnement sont désormais mieux cloisonnées entre les conversations et les comptes. Des filtres automatiques analysent également les requêtes suspectes afin de repérer les tentatives d'extraction.

Ces mécanismes, introduits progressivement avec les dernières générations de Claude, semblent porter leurs fruits. Anthropic affirme avoir divisé par 10 à 100 les données de raisonnement récupérées et banni des dizaines de milliers de comptes frauduleux, parfois moins de deux heures après le début d'une campagne.