Chatbots IA, le baromètre de septembre : Claude tombe sous 1%, ChatGPT remonte à 80%

Quel est le chatbot IA le plus utilisé en France, en Europe ou dans le monde ? On passe en revue les chiffres de Statcounter. Sur septembre, au global, ChatGPT remonte à 80,48%, Gemini atteint 10,91% et Claude retombe à 0,95%.
Précisons que Statcounter ne compte pas les conversations mais les visites que les chatbots envoient vers des sites web.
ChatGPT remonte, Gemini s'installe au-dessus de 10% dans le monde
Nous nous sommes intéressés aux taux d'utilisation sur ordinateur (desktop), sur mobiles ainsi qu'au global, toutes plateformes confondues. Ls données portent sur septembre 2026, avec un recul de douze mois.
Dans le monde, ChatGPT pèse 80,48% des visites. Gemini suit avec 10,91%. Viennent ensuite Perplexity (5,85%), Microsoft Copilot (1,79%), Claude (0,95%) et DeepSeek (0,02%).
Techniquement, Statcounter s'appuie sur le "referrer". Quand vous cliquez sur un lien dans la réponse d'un chatbot, votre navigateur indique au site d'où vous venez. Il signale la provenance du clic, pas qui vous êtes. Statcounter additionne ces signaux. Grok n'apparaît pas, car il ne transmet pas cette information, précise l'entreprise.
Nous rapportions le 25 septembre que ChatGPT concentrait 95,1% des visites envoyées vers les sites en août, selon BrightEdge. Les deux sociétés ont leur propre méthode. Les chiffres ne se comparent pas directement.
Sur douze mois, ChatGPT part d'environ 81%, descend autour de 77% en avril, puis remonte. De son côté, Gemini fait le chemin inverse. Il pèse environ 3% à l'automne 2025 et dépasse 10% aujourd'hui. En mars, Statcounter le plaçait déjà devant Perplexity (8,65% contre 7,07%), une première. Sur cette même période, Perplexity passe d'environ 11% à 5,85%. Copilot recule aussi, d'environ 4% à 1,79%. Claude atteignait 2,91% en mars selon Statcounter. Sa courbe frôle 4% en juin, puis retombe sous 1%.
Sur ordinateur, ChatGPT est à 80,03% et Gemini à 11,21%. En revanche, sur mobile, ChatGPT monte à 83,66% et Gemini recule à 8,83%. Perplexity fait l'inverse de Gemini, avec 6,92% sur mobile contre 5,67% sur ordinateur. Copilot (0,33%) et Claude (0,24%) restent sous 1% sur mobile.
L'Europe suit une tendance assez similaire. ChatGPT est à 79,04% de parts de marché, Gemini à 12,68%, Perplexity à 3,67%, Copilot à 3,2% et Claude à 1,39%. Gemini, Copilot et Claude y pèsent plus qu'au niveau mondial. Sur mobile, ChatGPT atteint 88,01% et Gemini 8,34%. DeepSeek reste négligeable. Il ne dépasse pas 0,05%.
Pourquoi Grok et Mistral sont absents
Statcounter ne mesure pas l'usage des chatbots. Il compte les visites qui arrivent sur les sites avec une information de provenance, le "referrer". Un chatbot qui ne la transmet pas reste invisible dans le classement.
C'est le cas de Grok. Statcounter précise que le chatbot de xAI ne fournit pas cette donnée dans l'en-tête de ses liens.
Pour Mistral, Statcounter n'a aucune explication. Le Chat/Vibe n'apparaît pas dans les données françaises, même dans la catégorie "Other", où figure Phind à 0,2%. Il est possible que le service masque l'origine du clic, par exemple avec l'attribut "noreferrer" sur ses liens, ou que Statcounter ait décidé de ne pas le suivre.
En France, Claude pèse 2% sur ordinateur et 0,17% sur mobile
En France, tous supports confondus, ChatGPT revendique une part de 79,03%. Gemini est à 11,82%, Perplexity à 4,62%, Copilot à 2,72% et Claude à 1,8%. Claude dépasse ici sa part européenne (1,39%) et mondiale (0,95%).
Ici encore, la donne change selon l'appareil. Sur ordinateur, ChatGPT descend à 77,88% et Gemini monte à 12,18%, soit plus de sept points devant Perplexity (4,94%). Copilot atteint 2,99% et Claude 2,01%, presque le double de sa part mondiale sur ordinateur (1,05%).
Sur mobile, ChatGPT grimpe à 87,91%, soit dix points de plus. Gemini est à 9,03%, Perplexity à 2,19%, Copilot à 0,66% et Claude à 0,17%. Ces niveaux restent proches de ceux de l'Europe sur mobile. Perplexity perd près de trois points entre l'ordinateur et le mobile, alors qu'il en gagne plus d'un dans le monde.
Claude pèse près de douze fois moins sur mobile que sur ordinateur. Les données n'expliquent pas cet écart. Rappelons toutefois que Statcounter ne compte que les clics vers un site. Une conversation sans lien cliqué n'apparaît pas.
Pourquoi Gemini pèse moins sur mobile
Au global, Gemini passe de 11,21% sur ordinateur à 8,83%. En France, de 12,18% à 9,03%. Sachant qu'Android équipe 69,17% des smartphones dans le monde et 65,39% en France en septembre, cette baisse pourrait surprendre. D'autant que Google ne se prive pas pour intégrer toujours plus son IA sur son OS mobile.
Sur Android, Gemini sert souvent d'assistant. Il répond à la voix, résume ou lance des actions sans que l'utilisateur clique sur un lien vers un site. Ces usages ne laissent donc aucune trace dans le décompte. Soulignons par ailleurs qu'un lien ouvert depuis une application ne transmet pas systématiquement le "referrer" au site visité.
Les chatbots sont encore bien loin d'avoir remplacé les moteurs de recherche traditionnels. En septembre, si on compare Google à ChatGPT, le premier enregistrait encore 99,61% de taux d'utilisation contre 0,39% pour ChatGPT. En France, c'est 99,78% contre 0,22%.