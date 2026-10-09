Chatbots IA, le baromètre de septembre : Claude tombe sous 1%, ChatGPT remonte à 80%

Pourquoi Grok et Mistral sont absents

Statcounter ne mesure pas l'usage des chatbots. Il compte les visites qui arrivent sur les sites avec une information de provenance, le "referrer". Un chatbot qui ne la transmet pas reste invisible dans le classement.

C'est le cas de Grok. Statcounter précise que le chatbot de xAI ne fournit pas cette donnée dans l'en-tête de ses liens.

Pour Mistral, Statcounter n'a aucune explication. Le Chat/Vibe n'apparaît pas dans les données françaises, même dans la catégorie "Other", où figure Phind à 0,2%. Il est possible que le service masque l'origine du clic, par exemple avec l'attribut "noreferrer" sur ses liens, ou que Statcounter ait décidé de ne pas le suivre.