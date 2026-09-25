Sur cent internautes arrivés sur un site Web depuis un assistant d'intelligence artificielle en août, 95 venaient de ChatGPT. Moins de trois étaient passés par Gemini, malgré le milliard d'utilisateurs mensuels annoncé par Google pour son application.
En août, 95,1 % des visites envoyées vers des sites Web par les plateformes d'IA provenaient de ChatGPT, d'après les mesures de BrightEdge. Cette société américaine de référencement suit les clics des internautes sur les liens cités dans les réponses des chatbots. Sur ce seul mois, les visites issues de ChatGPT ont augmenté de 36 % par rapport à juillet. Jamais en 2026 la hausse mensuelle n'avait été aussi forte, et leur nombre a doublé (+101 %) depuis janvier. Gemini, dont on vous disait que l'application a franchi en août le cap du milliard d'utilisateurs mensuels, est à 2,4 %.
ChatGPT pèse 22 fois plus que ses trois concurrents réunis
Gemini est le seul autre chatbot au-dessus de 2 %. Perplexity (1,1 %) et Claude (0,8 %) sont tellement loin derrière à mordre la poussière qu'une fois additionnées, leurs parts additionnées sont environ 22 fois inférieures à celle de ChatGPT. Le mois d'août a même été défavorable à deux d'entre eux. Par rapport à juillet, les visites issues de Claude ont reculé de 15 % et celles de Perplexity de 17 %, alors que celles de Gemini ont progressé d'à peine 1 %. Le milliard d'utilisateurs annoncé par Google concerne par ailleurs la seule application Gemini, hors mode IA de son moteur de recherche.
Ces parts de marché portent sur un volume de visites encore modeste. Les internautes arrivent bien moins souvent sur un site depuis un chatbot que depuis un moteur de recherche classique, admet BrightEdge, même si le trafic issu des plateformes d'IA a progressé d'environ 73 % en moins d'un an. L'entreprise vend d'ailleurs aux marques des outils de suivi de leur visibilité dans les réponses des IA.
Côté Google, la situation des éditeurs de sites est moins favorable. En juin, on vous parlait des premières fissures de la domination du moteur de recherche, qui traite encore environ 90 % des requêtes mondiales. Avec les résumés AI Overviews, affichés dans environ une recherche sur deux, le taux de clic vers les résultats naturels est en moyenne inférieur de 34,5 %. Pour ces éditeurs, les liens cités par ChatGPT sont une source de visites modeste, mais en forte croissance.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
La remontée de ChatGPT depuis le creux d'avril
Le P-.D.G d'OpenAI, Sam Altman, avait décrété début décembre 2025 un « code rouge » en interne, peu après le lancement de Gemini 3. Plusieurs projets, dont la publicité, avaient alors été mis en pause pour concentrer les équipes sur la vitesse et la fiabilité de ChatGPT. Au printemps, les internautes passaient vite d'un chatbot à l'autre, au gré du modèle le plus avancé du moment, observe BrightEdge. En avril, la part de ChatGPT était de 89,5 %, soit son plus bas niveau de 2026.
Pour BrightEdge, c'est grâce aux améliorations apportées à ChatGPT depuis le code rouge qu'OpenAI a regagné ce terrain au cours de l'été. « ChatGPT ne se contente pas de reprendre cette part. Il envoie aussi nettement plus d'utilisateurs vers le Web qu'en début d'année », a expliqué Jim Yu, son cofondateur et P-.D.G.
OpenAI domine aussi un trafic moins visible pour les éditeurs. En juin, 96 % de l'activité en temps réel des agents d'IA sur le Web était liée à l'éditeur. Ces visites sont effectuées par une IA pour le compte d'un utilisateur, et il y a environ 88 requêtes de ce type pour 100 visites issues de la recherche classique. Similarweb a toutefois observé en juillet une fragmentation de la recherche par IA entre un nombre croissant d'assistants. BrightEdge note malgré tout que les internautes changent encore volontiers de plateforme d'IA.