Gemini est le seul autre chatbot au-dessus de 2 %. Perplexity (1,1 %) et Claude (0,8 %) sont tellement loin derrière à mordre la poussière qu'une fois additionnées, leurs parts additionnées sont environ 22 fois inférieures à celle de ChatGPT. Le mois d'août a même été défavorable à deux d'entre eux. Par rapport à juillet, les visites issues de Claude ont reculé de 15 % et celles de Perplexity de 17 %, alors que celles de Gemini ont progressé d'à peine 1 %. Le milliard d'utilisateurs annoncé par Google concerne par ailleurs la seule application Gemini, hors mode IA de son moteur de recherche.

Ces parts de marché portent sur un volume de visites encore modeste. Les internautes arrivent bien moins souvent sur un site depuis un chatbot que depuis un moteur de recherche classique, admet BrightEdge, même si le trafic issu des plateformes d'IA a progressé d'environ 73 % en moins d'un an. L'entreprise vend d'ailleurs aux marques des outils de suivi de leur visibilité dans les réponses des IA.

Côté Google, la situation des éditeurs de sites est moins favorable. En juin, on vous parlait des premières fissures de la domination du moteur de recherche, qui traite encore environ 90 % des requêtes mondiales. Avec les résumés AI Overviews, affichés dans environ une recherche sur deux, le taux de clic vers les résultats naturels est en moyenne inférieur de 34,5 %. Pour ces éditeurs, les liens cités par ChatGPT sont une source de visites modeste, mais en forte croissance.