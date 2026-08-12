Selon Sensor Tower, ChatGPT avait dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels en mai dernier, soit environ trois ans après son lancement, un délai plus court que celui de Google Maps, TikTok ou Instagram. Mais, en proportion, la croissance de Claude est bien plus forte. Les mêmes données montraient que les utilisateurs américains ayant installé Claude au premier trimestre 2026 réduisaient de 5% leur temps passé sur ChatGPT le mois suivant, par rapport à leur usage moyen des huit mois précédents. La croissance annuelle de Claude (56 millions d'utilisateurs actifs mensuels, +640%) dépassait celle de ChatGPT (+62%). Reuters rapportait aussi qu'Anthropic venait de déposer confidentiellement une demande d'entrée en bourse aux États-Unis, une démarche qu'OpenAI préparait également.

Du côté de Copilot, la situation semble un peu plus compliquée. Nous rapportions en avril 2026 que sur les 450 millions d'utilisateurs Microsoft 365 disposant d'un accès à Copilot Chat, seuls 3,3% souscrivaient à l'offre payante. Par ailleurs, seulement 8% des utilisateurs ayant un accès simultané à Copilot, ChatGPT et Gemini continuaient d'utiliser l'assistant de Microsoft.

Soulignons cependant que le milliard d'utilisateurs actifs mensuels revendiqué par Google et OpenAI concerne des applications grand public gratuites. De son côté, la firme de Redmond mesure surtout une adoption payante en entreprise. On imagine qu'à force de pousser Copilot un peu partout dans Windows et dans ses applications, Microsoft a au moins convaincu quelques personnes d'adopter la version gratuite de son IA.