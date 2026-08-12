Quelques mois après ChatGPT, Gemini a dépassé le milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Du côté de Microsoft, Copilot reste à la traîne.
Le PDG de Google et Alphabet Sundar Pichai a annoncé sur X que l'application Gemini comptabilise désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Il s'agit d'ailleurs du 14ᵉ produit de Google à atteindre ce seuil.
ChatGPT, Copilot, Gemini : le milliard d'utilisateurs ne recouvre pas la même réalité
Le chiffre communiqué par Google porte uniquement sur l'application Gemini. Cela exclut les autres points d'entrée vers l'IA du groupe, comme le mode IA de la recherche Google, qui dépasse lui aussi le milliard d'utilisateurs mensuels. Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, Google revendiquait déjà 950 millions d'utilisateurs mensuels et un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens multiplié par trois en un an.
Google détaille aussi les usages observés au sein de l'application. 63% des utilisateurs s'adressent à Gemini à voix haute, et une interaction Gemini Live sur cinq va au-delà de l'interaction vocale avec l'usage de la caméra ou du partage d'écran. Chez les étudiants, 38% des requêtes liées à la scolarité comportent une pièce jointe. L'assistant génère plus de 150 millions d'images par jour et peut automatiser des actions dans plus de 40 applications, par exemple réserver un trajet ou une table au restaurant. Sur iOS, Gemini dépasse les 100 millions d'utilisateurs, et sur macOS, Gemini est sollicité deux fois plus souvent que sur les autres appareils.
Selon Sensor Tower, ChatGPT avait dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels en mai dernier, soit environ trois ans après son lancement, un délai plus court que celui de Google Maps, TikTok ou Instagram. Mais, en proportion, la croissance de Claude est bien plus forte. Les mêmes données montraient que les utilisateurs américains ayant installé Claude au premier trimestre 2026 réduisaient de 5% leur temps passé sur ChatGPT le mois suivant, par rapport à leur usage moyen des huit mois précédents. La croissance annuelle de Claude (56 millions d'utilisateurs actifs mensuels, +640%) dépassait celle de ChatGPT (+62%). Reuters rapportait aussi qu'Anthropic venait de déposer confidentiellement une demande d'entrée en bourse aux États-Unis, une démarche qu'OpenAI préparait également.
Du côté de Copilot, la situation semble un peu plus compliquée. Nous rapportions en avril 2026 que sur les 450 millions d'utilisateurs Microsoft 365 disposant d'un accès à Copilot Chat, seuls 3,3% souscrivaient à l'offre payante. Par ailleurs, seulement 8% des utilisateurs ayant un accès simultané à Copilot, ChatGPT et Gemini continuaient d'utiliser l'assistant de Microsoft.
Soulignons cependant que le milliard d'utilisateurs actifs mensuels revendiqué par Google et OpenAI concerne des applications grand public gratuites. De son côté, la firme de Redmond mesure surtout une adoption payante en entreprise. On imagine qu'à force de pousser Copilot un peu partout dans Windows et dans ses applications, Microsoft a au moins convaincu quelques personnes d'adopter la version gratuite de son IA.
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