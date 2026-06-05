En automatisant certaines tâches avec Claude Code, vous pourrez gagner un temps précieux. Il faut toutefois veiller à lui fournir au minimum les informations suivantes :

La source où puiser l’information ;

L’action à réaliser (générer un compte-rendu, résumer des messages, lancer une alerte, etc.)

Le format du livrable et l’endroit où le publier ;

Les conditions à respecter, les comportements à éviter.

Voici quelques idées d’instructions à tester selon votre profil. N’hésitez pas à affiner les instructions pour parvenir au résultat qui vous convient le mieux.