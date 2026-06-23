Lancé en 2025 par Anthropic et adopté par les équipes de Microsoft, Claude Code a le vent en poupe : il est à l’origine de plus de 4 % des commits publics sur Github. Mais cet outil n’est pas uniquement cantonné à la programmation. Il est aussi capable de remplacer Notion pour la prise de notes. Vous aurez besoin, pour cela, d’un abonnement Claude Pro ou Max, d'un terminal et d'un dossier local. Ça vous intéresse ? On vous explique comment faire.