Vous perdez un temps fou à gérer vos notes dans Notion ? En utilisant Claude Code, tout cela va devenir de l’histoire ancienne.
Lancé en 2025 par Anthropic et adopté par les équipes de Microsoft, Claude Code a le vent en poupe : il est à l’origine de plus de 4 % des commits publics sur Github. Mais cet outil n’est pas uniquement cantonné à la programmation. Il est aussi capable de remplacer Notion pour la prise de notes. Vous aurez besoin, pour cela, d’un abonnement Claude Pro ou Max, d'un terminal et d'un dossier local. Ça vous intéresse ? On vous explique comment faire.
Pourquoi remplacer Notion par Claude Code ?
Notion est une excellente application de prise de notes. Mais à chaque fois que l'on crée un nouvel item, il est nécessaire de se poser quelques questions : où ranger cette nouvelle note ? Quel template utiliser ? Quels blocs ajouter ? Au fil du temps, on finit par passer beaucoup trop de temps à organiser ses documents.
Claude Code est, quant à lui, capable de tout gérer automatiquement : la structure, le classement mais aussi la mise en forme. Il suffit de l’affecter à un dossier, de lui partager vos pensées et il se chargera seul de lire vos notes, d’en créer de nouvelles et de tout organiser. Un gain de temps on ne peut plus précieux !
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Comment utiliser Claude Code pour générer vos notes ?
Si vous êtes à l’aise avec l’informatique et que vous n’avez pas peur du grand méchant terminal, vous pourrez configurer Claude Code pour que cet outil génère et gère vos notes en moins de 5 minutes. Voici la marche à suivre.
1. Installez Claude Code sur votre ordinateur
Avant toute chose, il faut installer Claude Code afin qu’il fonctionne en local sur votre ordinateur.
Sur Mac
Ouvrez le terminal en ouvrant Spotlight puis en tapant « Terminal » et collez la commande suivante :
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
Sur Windows
Ouvrez votre terminal en cliquant sur « Windows + X » et collez cette commande :
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Sur Linux
Ouvrez votre terminal et collez cette commande :
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
L’installateur de Claude se lance et télécharge le binaire sur votre ordinateur. Suivez les instructions pour ajouter votre chemin d'accès et cliquez sur le bouton « Installer ». Après quelques instants d’attente, le logiciel s’ouvrira dans le terminal. Claude Code vous demande alors de choisir un thème (clair, sombre, etc.).
Connectez-vous à votre compte Anthropic en cliquant sur la touche « 1 ». La connexion se fait automatiquement et le token d’authentification est alors stocké localement.
Acceptez ensuite d’utiliser les réglages recommandés pour finaliser l’installation. Claude vous proposera un bref tutoriel. Vous pouvez le suivre ou cliquer sur la touche Escape pour l'ignorer.
Par la suite, vous pourrez lancer Claude Code quand bon vous semble en ouvrant votre terminal et en tapant « claude ».
2. Créez votre dossier de notes
Une fois Claude Code installé, ouvrez votre terminal dans le répertoire de votre choix en tapant :
cd /chemin/vers/votre/projet
claude
Parlez ensuite à l’IA en langage naturel en lui indiquant ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez taper la requête suivante :
« Je prends des notes sur trois sujets : suites bureautiques, messageries et intelligence artificielle. Crée une structure de dossiers pour moi, avec un dashboard HTML que je peux ouvrir dans mon navigateur. »
Validez en tapant sur « 1 ». Claude Code indique qu’il va automatiquement générer une arborescence de dossiers, un fichier index.html qui fera office de tableau de bord virtuel et un fichier CLAUDE.md. Acceptez la création de ces fichiers.
3. Configurez votre fichier CLAUDE.md
CLAUDE.md est un fichier Markdown que l’IA lira automatiquement à chaque nouvelle session ouverte dans le dossier que vous avez créé. C’est ce fichier qui permet à Claude Code de gérer vos notes. On y trouve notamment plusieurs informations clés : les sujets couverts, le format des notes, le style et la localisation des contenus.
Vous pouvez laisser Claude gérer votre fichier CLAUDE.md seul, mais si vous voulez aller plus loin vous pouvez alimenter ce fichier en fournissant des exemples de vos anciennes notes et en demandant à claude d’analyser votre style et de l’intégrer dans les règles. Claude Code se souviendra de vos préférences et vous n’aurez pas à vous répéter.
4. Demandez à Claude de prendre des notes
Vous avez configuré Claude Code comme vous le souhaitiez ? Il est temps de prendre des notes. Vous pouvez partager une pensée avec l’IA en tapant, par exemple, le texte suivant :
« Note intelligence artificielle : réunion du 23 juin. Le test de Claude Code est concluant. Les trois dossiers ont été créés. Penser à faire la synthèse des notes des 3 dossiers tous les vendredis à 18H. »
Claude transformera ce texte en note structurée et la rangera automatiquement dans le bon dossier. L’outil mettra aussi à jour le fichier index.html.
5. Interrogez vos fichiers
Si vous avez besoin de retrouver une information, vous pouvez aussi interroger Claude. Demandez-lui, par exemple, ce que vous voulez en langage naturel :
« Qu'est-ce que j'ai écrit dans ma dernière note sur l'intelligence artificielle ? »
Claude Code parcourra vos fichiers et vous renverra soit la note brute, soit le résumé, et ce, en quelques secondes.
Notez que Claude Code peut aussi lire et résumer le contenu d’une image.
Comment aller plus loin avec Claude Code ?
Pour les flux de travail répétitifs, Claude Code vous permet de créer des Skills. Il s’agit de séquences d’actions qui se déclenchent en tapant un simple mot-clé. Vous pouvez, par exemple, créer un Skill « compte-rendu » qui générera une synthèse.
Vous pouvez aussi aller encore plus loin en créant plusieurs dossiers thématiques : un dossier « Planificiation » avec un fichier today.md archivé chaque jour, un dossier « Suivi » pour suivre vos tâches et projets, ou encore un dossier « Modeles » où stocker vos Skills réutilisables. Enfin, sachez que Claude Code peut même trier vos captures d'écran en lisant leur contenu. Autant de fonctionnalités qui vont vous permettre d'être bien plus efficace avec votre prise de notes.