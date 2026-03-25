Grâce à l'IA, l'application Messages et Gboard sont capables de suggérer des réponses et de vous aider à gagner quelques secondes lors de la rédaction de vos textes. Mais pour prédire quelle réponse sera la plus appropriée, l'IA doit fournir de gros efforts d'analyse qui impactent inévitablement votre batterie. Si vous pouvez vous passer de ces suggestions, allez dans « Paramètres » > « Système » > « Clavier » > « Clavier à l'écran » > « Gboard » > « Corrections et suggestions » et désactivez l'option « Rédaction intelligente ».