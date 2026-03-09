Lors d’un entretien avec TechRadar, Won-Joon Choi, responsable de la division Mobile Experience de Samsung, a évoqué l’intérêt de l’entreprise pour le « vibe coding ». Le principe est simple : au lieu d’écrire du code, l’utilisateur décrit l’application qu’il souhaite, et une IA intégrée au téléphone se charge de générer le logiciel correspondant.

Concrètement, il suffirait d’indiquer à son smartphone ce que l’on veut faire, par exemple créer un petit outil pour suivre une habitude, afficher certaines informations ou automatiser une tâche, et l’IA construirait l’application nécessaire, sans mettre ne serait-ce qu'un doigt dans le code.

Une telle approche pourrait ouvrir la création d’applications à des utilisateurs qui n’ont aucune connaissance en programmation. Les smartphones deviendraient alors non seulement des plateformes pour installer des apps, mais aussi pour en créer sur mesure.

Samsung n’a toutefois pas confirmé qu’une telle fonction arrivera prochainement sur ses appareils Galaxy. Le constructeur indique simplement qu’il explore cette piste, qui pourrait à terme permettre de personnaliser bien plus profondément l’expérience du smartphone.