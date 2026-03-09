Samsung étudie une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux smartphones Galaxy de générer automatiquement des applications grâce à l’intelligence artificielle.
L’intelligence artificielle continue de redéfinir l’usage des smartphones. Après les assistants intelligents ou la retouche photo automatisée, Samsung réfléchit désormais à un nouveau concept qui pourrait être « the next big thing » comme l'appellent nos amis anglo-saxons : permettre aux utilisateurs de créer leurs propres applications simplement en décrivant ce qu’ils veulent. Une idée baptisée « vibe coding », qui s'impose déjà dans l'univers PC et qui pourrait transformer le smartphone en véritable générateur d’apps.
Des apps ultra-personnalisées, créées par l'IA
Lors d’un entretien avec TechRadar, Won-Joon Choi, responsable de la division Mobile Experience de Samsung, a évoqué l’intérêt de l’entreprise pour le « vibe coding ». Le principe est simple : au lieu d’écrire du code, l’utilisateur décrit l’application qu’il souhaite, et une IA intégrée au téléphone se charge de générer le logiciel correspondant.
Concrètement, il suffirait d’indiquer à son smartphone ce que l’on veut faire, par exemple créer un petit outil pour suivre une habitude, afficher certaines informations ou automatiser une tâche, et l’IA construirait l’application nécessaire, sans mettre ne serait-ce qu'un doigt dans le code.
Une telle approche pourrait ouvrir la création d’applications à des utilisateurs qui n’ont aucune connaissance en programmation. Les smartphones deviendraient alors non seulement des plateformes pour installer des apps, mais aussi pour en créer sur mesure.
Samsung n’a toutefois pas confirmé qu’une telle fonction arrivera prochainement sur ses appareils Galaxy. Le constructeur indique simplement qu’il explore cette piste, qui pourrait à terme permettre de personnaliser bien plus profondément l’expérience du smartphone.
Le « vibe coding » se fait une place dans l'industrie
L’idée n’est toutefois pas totalement nouvelle dans l’industrie. Le constructeur Nothing propose déjà un concept proche avec ses « Essential Apps », qui permettent de générer des widgets personnalisés à partir de simples instructions textuelles. C'est déjà intégré à l'excellent Nothing Phone (4a), dont nous vous avons proposé le test il y a seulement quelques jours.
Plutôt que de télécharger une application existante, l’utilisateur peut ainsi créer un outil adapté à ses besoins en quelques mots. Cette approche transforme le smartphone en petite plateforme de création logicielle, où l’IA joue le rôle de développeur. Plus besoin de rechercher de longues minutes un logiciel dans le Google Play Store, on le crée naturellement en quelques secondes, d'une simple ligne de texte.
Si Samsung adopte une technologie similaire sur ses smartphones Galaxy, l’impact pourrait être bien plus large. Avec des centaines de millions d’appareils en circulation, la marque aurait la capacité de populariser cette nouvelle manière d’utiliser les smartphones, et les utilisateurs d'obtenir des applications taillées pour leurs besoins, au moment précis où ils en ont besoin.