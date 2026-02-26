C'est une promesse que l'on entend depuis l'avènement des modèles de langage, mais qui peinait à se concrétiser sur nos smartphones : une IA capable non plus seulement de répondre à des questions, mais d'effectuer des tâches complexes à notre place. Avec l'annonce officielle des « AppFunctions » lors du Samsung Galaxy Unpacked, Google pose les fondations de ce que la firme appelle désormais « l'OS Intelligent ». L'objectif est clair : briser les silos entre les applications pour permettre à Gemini de naviguer, de commander et d'exécuter des actions sans que l'utilisateur n'ait besoin d'ouvrir la moindre interface.