Intégrer Claude en amont de Figma peut tout changer pour vos projets créatifs. On vous explique la marche à suivre.
Figma est devenu un outil de référence pour de nombreux designers. Ce service collaboratif a, depuis quelques temps, fait de l’intelligence artificielle sa clé de voûte. Mais face aux nombreuses options proposées, on ne sait pas toujours par où commencer.
Pour éviter de perdre de précieuses minutes de travail, une autre approche peut vous aider : utiliser Claude avant même d’ouvrir Figma. Voici les étapes à suivre pour intégrer cet outil dans votre processus créatif et devenir bien plus efficace.
Pourquoi associer Figma à Claude pour améliorer vos projets créatifs
Pour rester incontournable aux yeux des designers, Figma propose de nombreuses fonctionnalités intelligentes, regroupées sous le nom de Figma AI. Elles sont depuis peu disponibles dans tous les forfaits, y compris le plan gratuit.
L’IA est notamment capable de générer et d’améliorer des images, de renommer et d’organiser tous les calques en un clic, de rédiger du texte directement au sein des maquettes pour remplacer le lorem ipsum, mais aussi de supprimer les arrière-plans des visuels. Elle peut aussi modifier la longueur, le ton ou la langue d’un texte en quelques secondes. Du côté de FigJam, l’IA peut transformer des idées complexes en diagrammes, trier des feedbacks et automatiser des tâches. L’outil Figma Make peut, quant à lui, réaliser un prototype à partir de n’importe quelle idée.
Si tout cela est bien utile, un élément crucial manque à l’appel : les idées ! Et c’est là que le bât blesse, Figma AI ne sera pas d’une grande aide pour vous aider à trouver le point de départ de votre projet. Et c'est précisément là que Claude entre en jeu.
Les étapes pour faire de Claude votre assistant de design
En faisant de Claude votre partenaire de réflexion, vous allez pouvoir trouver plus rapidement l’inspiration et mettre à l’épreuve vos idées.
1. Engagez la conversation
Si vous êtes comme nous, vous avez sûrement passé de longues minutes devant votre page blanche à tester différentes idées pour votre projet. Au lieu d’ouvrir directement Figma, lancez plutôt Claude et engagez la conversation avec l’IA :
- Décrivez votre objectif, même de manière vague ou imparfaite ;
- Partagez des captures d’écran de ce qui vous inspire ;
- Décrivez une couleur, une ambiance, etc. ;
- Indiquez ce que vous ne voulez pas à défaut de savoir avec précision ce que vous voulez.
En un mot : brainstormez ! Claude vous aidera à mettre les mots sur vos intuitions et à affiner vos idées pour en faire une ébauche de projet, et ce, avant même d’ouvrir Figma. Essayez par exemple de taper le prompt suivant :
"Agis comme un designer produit expérimenté et un stratège créatif.J’ai une idée de design, mais elle est encore vague.
Au lieu de sauter aux solutions, aide-moi à clarifier la réflexion design qui se cache derrière.
Pour le concept suivant :
- Je conçois une landing page pour [nom de ton projet].
- L’objectif est [expliquer l’objectif].
- La cible est constituée de TPE et PME françaises, ainsi que de leurs responsables opérationnels.
La plupart des concurrents se concentrent sur des fonctionnalités comme [décrire les fonctionnalités]. Mon produit veut se différencier en mettant l’accent sur la simplicité et la prise en main immédiate, sans formation nécessaire. Aide-moi à répondre à ces questions :
- À qui s’adresse vraiment ce produit et est-ce que ma cible est suffisamment précise ?
- Quelle émotion principale doit ressentir un visiteur en arrivant sur cette page ?
- Quel message de différenciation serait le plus percutant face aux concurrents déjà installés comme [donner le nom de trois concurrents] ?
- Quelles hypothèses est-ce que je fais sur mon audience qui mériteraient d’être remises en question ?
- Que doit-il se passer dans les 5 premières secondes sur la page pour que le visiteur reste ?
Ne propose pas de composants UI pour l’instant. Concentre-toi sur la stratégie et la psychologie."
2. Faites le point sur vos objectifs
Dans Figma, on a tendance à mettre la main à la pâte beaucoup trop tôt en choisissant une police, un style, ou tout autre élément d’interface au hasard. Ces choix faits sans direction claire finissent souvent par être évincés par la suite.
Pour être plus efficace, laissez Figma de côté et demandez à Claude de vous aider à clarifier les choses en vous posant des questions. L’IA vous demandera, par exemple, de lui expliquer :
- À qui s’adresse le design ;
- Quel est le contexte de la création ;
- Quelle émotion doit ressentir l’utilisateur ;
- Quelle est l’action que doit réaliser l'utilisateur et comment l’y amener naturellement ;
- En quoi votre produit diffère de la concurrence et comment votre design peut l’exprimer, etc.
Voici un exemple de prompt à utiliser :
"Agis comme un designer produit senior et un stratège créatif.
Avant que je commence à travailler sur Figma, j’ai besoin de clarifier mes intentions de design.
Voici mon projet :
[Décrire le projet en quelques lignes]
Pose-moi toutes les questions nécessaires pour m’aider à clarifier mes intentions avant de toucher aux pixels. Challenge chacune de mes réponses si tu penses qu’elles sont floues, trop évidentes ou tenues pour acquises.
Ne propose aucun élément visuel ou composant UI pour l’instant. Concentre-toi uniquement sur la stratégie et l’intention."
Le but n’est, bien sûr, pas que le chatbot réponde à toutes ces questions à votre place, mais plutôt qu’il vous pousse à creuser vos méninges et à vous challenger. Quand vous ouvrirez Figma par la suite, vous serez beaucoup plus confiant.
3. Soumettez vos idées à un regard critique
Recevoir des retours sur son projet est toujours un peu stressant. Rien de pire que de recevoir des mauvaises critiques après des heures de travail. La solution ? Anticipez ! Demandez à Claude de jouer le rôle du critique, et ce, dès la phase d’exploration.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Décrivez votre concept au chatbot ou partagez une capture d’écran de votre projet et demandez-lui de chercher la petite bête. Vous pouvez, par exemple, utiliser l’une des requêtes suivantes :
« Adopte le rôle d'un UX designer senior avec 15 ans d'expérience. Analyse ce concept de design de manière critique et sans concession. Identifie ce qui est faible, incohérent ou contre-intuitif. Argumente chaque point avec des principes UX concrets. »
« Tu es un utilisateur de 55 ans, peu à l'aise avec les outils numériques, qui utilise ce produit pour la première fois sans aucune formation. Décris exactement ce que tu ressens, ce qui te bloque, ce qui te décourage et ce qui te donne envie d'abandonner. Sois précis et ancré dans l'expérience réelle. »
« Analyse ce design comme si tu devais rédiger un rapport d'audit UX pour un client. Identifie tout ce qui est incohérent, confus ou mal exécuté. Pour chaque problème, explique l'impact concret sur l'expérience utilisateur et propose une piste d'amélioration. »
Vous prendrez ainsi conscience de vos angles morts bien plus rapidement et pourrez améliorer les choses sans aucun jugement.
4. Trouvez rapidement des alternatives
Quand on travaille, il n’est pas rare de produire plusieurs versions d’un même projet, ce qui prend beaucoup de temps. En passant par Claude, vous allez pouvoir trouver des alternatives bien plus rapidement, et tout cela, en utilisant le langage naturel.
Voici quelques prompts à essayer pour trouver de nouvelles directions pour votre projet :
« Tu es un directeur artistique qui doit présenter trois partis pris créatifs radicalement différents pour cette landing page. Pour chaque direction, décris l'ambiance générale, le ton éditorial, la palette de couleurs, la typographie et les choix visuels clés. Chaque direction doit incarner une intention différente et s'adresser à une sensibilité différente. »
« Cite trois références créatives hors du champ du digital : une expérience physique, une œuvre culturelle, un concept issu d'un autre secteur. Explique comment chacune pourrait inspirer une approche originale et mémorable pour cet écran d'onboarding. »
« Imagine un débat entre un game designer et un designer de presse autour de ce projet. Quels arguments chacun avancerait-il pour défendre son approche ? Sur quels points s'affronteraient-ils ? Et surtout, qu'est-ce que le meilleur des deux mondes pourrait produire comme solution hybride ? »
Vous obtiendrez de nombreuses pistes à explorer avant de vous lancer dans la production de vos livrables.
Claude, un allié de taille pour améliorer vos designs
En utilisant Claude comme assistant de design, vous allez pouvoir gagner un temps précieux et éviter de tâtonner, par la suite, dans Figma. L’IA n’est, bien sûr, pas là pour remplacer votre regard de designer et votre maîtrise des outils, mais plutôt pour vous aider à mettre en forme vos idées de manière bien plus efficace.
Vous voulez aller encore plus loin ? Sachez qu’il existe un connecteur Figma dans Claude. Proposé en priorité aux développeurs, il permet notamment de transformer une maquette en HTML et CSS, d’extraire du code à partir d’une sélection annotée, de vérifier des variables pour détecter des problèmes ou encore d’implémenter des composants selon vos standards.