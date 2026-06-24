"Agis comme un designer produit expérimenté et un stratège créatif.J’ai une idée de design, mais elle est encore vague.

Au lieu de sauter aux solutions, aide-moi à clarifier la réflexion design qui se cache derrière.

Pour le concept suivant :

- Je conçois une landing page pour [nom de ton projet].

- L’objectif est [expliquer l’objectif].

- La cible est constituée de TPE et PME françaises, ainsi que de leurs responsables opérationnels.

La plupart des concurrents se concentrent sur des fonctionnalités comme [décrire les fonctionnalités]. Mon produit veut se différencier en mettant l’accent sur la simplicité et la prise en main immédiate, sans formation nécessaire. Aide-moi à répondre à ces questions :

- À qui s’adresse vraiment ce produit et est-ce que ma cible est suffisamment précise ?

- Quelle émotion principale doit ressentir un visiteur en arrivant sur cette page ?

- Quel message de différenciation serait le plus percutant face aux concurrents déjà installés comme [donner le nom de trois concurrents] ?

- Quelles hypothèses est-ce que je fais sur mon audience qui mériteraient d’être remises en question ?

- Que doit-il se passer dans les 5 premières secondes sur la page pour que le visiteur reste ?

Ne propose pas de composants UI pour l’instant. Concentre-toi sur la stratégie et la psychologie."