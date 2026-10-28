Le plus étonnant est que les entreprises ne semblent pas décidées à lever le pied. Selon Gartner, 85% prévoient d’augmenter leurs dépenses dans l’IA en 2027 alors que 38% dépassent déjà leur budget initial.

Les entreprises continuent donc d’investir tandis que les économies réalisées restent en deçà de leurs attentes. Entre les abonnements aux outils, les infrastructures informatiques et l’adaptation des méthodes de travail, déployer de l’IA coûte encore cher.

« À ce stade, les organisations ne réaliseront pas d’économies grâce à l'IA », prévient CV Viverito, analyste chez Gartner, lors du HR Symposium organisé à Orlando. Ce constat ne signifie pas que les salariés ne gagnent pas de temps. Le problème est plutôt de savoir ce que les entreprises font de ces heures libérées.