Les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle, mais les résultats sont encore bien loin des promesses. Selon Gartner, seules 3% dépassent leurs objectifs d’économies grâce aux gains de productivité. Un constat qui n’empêche pas les budgets de continuer à grimper.
L’intelligence artificielle devait révolutionner la productivité des entreprises et, accessoirement, leur faire économiser beaucoup d’argent. Pour le moment, la seconde partie de la promesse peine sérieusement à se concrétiser. Selon des résultats présentés par Gartner le 26 octobre, seules 3% des organisations parviennent à dépasser leurs objectifs d’économies grâce aux gains de productivité générés par l'IA.
Un résultat particulièrement décevant quand on sait que 77% des membres des conseils d’administration s’attendent justement à ce que cette technologie permette de travailler plus efficacement tout en réduisant les dépenses.
Des budgets qui explosent sans les économies promises
Le plus étonnant est que les entreprises ne semblent pas décidées à lever le pied. Selon Gartner, 85% prévoient d’augmenter leurs dépenses dans l’IA en 2027 alors que 38% dépassent déjà leur budget initial.
Les entreprises continuent donc d’investir tandis que les économies réalisées restent en deçà de leurs attentes. Entre les abonnements aux outils, les infrastructures informatiques et l’adaptation des méthodes de travail, déployer de l’IA coûte encore cher.
« À ce stade, les organisations ne réaliseront pas d’économies grâce à l'IA », prévient CV Viverito, analyste chez Gartner, lors du HR Symposium organisé à Orlando. Ce constat ne signifie pas que les salariés ne gagnent pas de temps. Le problème est plutôt de savoir ce que les entreprises font de ces heures libérées.
Gagner du temps ne suffit pas à gagner de l’argent
Automatiser la rédaction d’un compte rendu ou accélérer l’analyse d’un document peut améliorer le quotidien d'un salarié. Mais si son entreprise ne modifie pas son organisation, ces quelques heures économisées ne se traduisent pas nécessairement par une baisse des dépenses.
Gartner a d’ailleurs mesuré ce décalage. Dans une enquête menée auprès de 1 865 salariés, seulement 21% du temps libéré grâce à l’IA a été réinvesti dans des activités plus innovantes.
Pour CV Viverito, les entreprises doivent donc changer d’approche. Plutôt que de chercher systématiquement à réduire les coûts, elles devraient utiliser l’IA pour développer de nouvelles activités, améliorer leurs services ou, encore, explorer des marchés jusqu’ici inaccessibles.
Encore faut-il savoir où investir. Une autre enquête du cabinet, menée auprès de 297 responsables des ressources humaines, révèle que 78% des équipes dirigeantes ne partagent pas de vision commune des domaines où l’IA peut réellement créer de la valeur.
Gartner recommande donc de concentrer les investissements sur quelques usages pertinents, de repenser les processus de travail et de réaffecter le temps gagné à des activités véritablement productives. Bref, mieux vaut mettre l’IA au travail que finir par travailler pour elle.