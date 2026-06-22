Un coût caché qui se compte en heures

D'après l'enquête de Stanford et BetterUp menée auprès de 1 150 employés de bureau américains, 40 à 41 % d'entre eux ont reçu du workslop au cours du mois écoulé. Chaque pièce bâclée réclame en moyenne près de deux heures pour être décryptée, corrigée ou refaite de fond en comble. Rapportée à une entreprise de 10 000 personnes, la facture grimpe à plus de neuf millions de dollars par an selon la Harvard Business Review. Et le coût n'est pas que comptable, puisque la moitié des destinataires jugent ensuite l'expéditeur moins fiable (un beau cadeau pour l'esprit d'équipe).

La France n'est pas épargnée, et il suffit d'un chiffre pour s'en convaincre. D'après une vaste étude Ipsos publiée en mars 2026 pour Google, 42 % des salariés français pianotent déjà sur l'IA au travail via leur compte personnel, faute de cadre fourni par leur employeur. Ce « shadow IA », bricolé dans l'ombre et sans le moindre garde-fou, constitue le terreau rêvé du workslop. Le tout sur fond de paradoxe savoureux : 70 % des dirigeants dont l'entreprise utilise déjà l'IA jurent y voir des gains de productivité. Dans le même temps, l'INSEE rappelle que 10 % seulement des entreprises françaises d'au moins 10 salariés s'y étaient mises en 2024, contre 13 % dans l'Union européenne.