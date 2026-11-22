Meta a émis 11,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2025, contre 8,2 millions un an plus tôt, une fois déduits ses contrats d’électricité renouvelable. Sur ces 11,8 millions de tonnes, 8,7 millions proviennent de la fabrication des serveurs et des autres équipements de ses centres de données. Le groupe a signé plus de 10 gigawatts de contrats d’énergie renouvelable en 2025, mais ils ne compensent que la consommation de ses sites. La fabrication de ses serveurs, chez ses fournisseurs, n’entre pas dans ce calcul. Meta a aussi financé le retrait de 80 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère, moins de 1 % de ses émissions nettes.

Sans tenir compte de ses contrats, la firme a émis 21,7 millions de tonnes, contre 15,6 millions en 2024. Avec près de 40 % de plus en un an, Meta enregistre la plus forte hausse des quatre géants, précise Ars Technica. Les émissions de Microsoft ont augmenté de 25 %, celles de Google de 18 % et celles d’Amazon de 16 % sur un an.

Pour Rachel Peterson et Blair Swedeen, le réseau électrique américain ne suit pas. Il faut attendre des années pour raccorder une nouvelle centrale, et l’administration ne délivre pas les permis plus vite qu’avant. Pour alimenter Hyperion, son plus grand campus de centres de données, en Louisiane, Meta s’est donc engagée à financer dix centrales à gaz, selon TechCrunch. Le groupe a ensuite quitté le pacte RE100, qui l’engageait à n’utiliser que des énergies renouvelables.