Les émissions nettes de gaz à effet de serre de Meta ont augmenté de 45 % en 2025, et la maison mère de Facebook revoit l’échéance de 2030 qu’elle s’était donnée pour parvenir à zéro émission nette.
Au début des années 2020, Meta s’était engagée à ramener à zéro, d’ici 2030, le bilan net des émissions de toute sa chaîne de valeur, de l’électricité de ses centres de données à la fabrication de ses serveurs. Dans son rapport de développement durable 2026, le groupe de Menlo Park reconnaît que la demande en infrastructures d’IA a augmenté plus vite que prévu. « Nos ambitions à long terme n’ont pas changé, mais notre environnement de travail a changé », écrivent Rachel Peterson, vice-présidente chargée des centres de données, et Blair Swedeen, responsable mondiale du zéro émission nette. Meta est ainsi le premier des GAFAM à revoir sa copie, alors que Google, Amazon et Microsoft maintiennent leurs objectifs, selon Ars Technica.
Les serveurs d’IA pèsent pour près des trois quarts des émissions de Meta
Meta a émis 11,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2025, contre 8,2 millions un an plus tôt, une fois déduits ses contrats d’électricité renouvelable. Sur ces 11,8 millions de tonnes, 8,7 millions proviennent de la fabrication des serveurs et des autres équipements de ses centres de données. Le groupe a signé plus de 10 gigawatts de contrats d’énergie renouvelable en 2025, mais ils ne compensent que la consommation de ses sites. La fabrication de ses serveurs, chez ses fournisseurs, n’entre pas dans ce calcul. Meta a aussi financé le retrait de 80 000 tonnes de CO2 de l’atmosphère, moins de 1 % de ses émissions nettes.
Sans tenir compte de ses contrats, la firme a émis 21,7 millions de tonnes, contre 15,6 millions en 2024. Avec près de 40 % de plus en un an, Meta enregistre la plus forte hausse des quatre géants, précise Ars Technica. Les émissions de Microsoft ont augmenté de 25 %, celles de Google de 18 % et celles d’Amazon de 16 % sur un an.
Pour Rachel Peterson et Blair Swedeen, le réseau électrique américain ne suit pas. Il faut attendre des années pour raccorder une nouvelle centrale, et l’administration ne délivre pas les permis plus vite qu’avant. Pour alimenter Hyperion, son plus grand campus de centres de données, en Louisiane, Meta s’est donc engagée à financer dix centrales à gaz, selon TechCrunch. Le groupe a ensuite quitté le pacte RE100, qui l’engageait à n’utiliser que des énergies renouvelables.
Meta consomme plus d’eau dans les régions où l’eau est rare
Sur l’ensemble de ses sites, Meta a réduit sa consommation d’eau, de 3,1 milliards de litres en 2024 à 3 milliards en 2025. Mais dans les régions où la demande dépasse les ressources disponibles, ses sites ont consommé 931 millions de litres, contre 750 millions un an plus tôt.
La firme a aussi promis de restituer d’ici 2030 davantage d’eau que ses sites n’ont consommé. Grâce à ses projets de restauration, elle a rendu à la nature 11 milliards de litres en 2025, près de quatre fois la consommation de ses sites. Mais ce calcul laisse de côté l’eau des centrales qui produisent son électricité.
Meta calcule cette eau à part. Sans ses contrats d’énergie renouvelable, la production de son électricité aurait demandé 99 milliards de litres d’eau sur le réseau, selon le groupe, qui estime avoir évité près de 86 milliards de litres. Ses fournisseurs d’énergie renouvelable ont tout de même consommé 13,2 milliards de litres en 2025, contre 5,1 milliards en 2024. C’est plus que toute l’eau que Meta a restituée.