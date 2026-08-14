Dans son rapport annuel sur la durabilité environnementale publié le mois dernier et qui portait sur l’exercice clos en juin 2025, Microsoft distingue plusieurs catégories d’émissions, notamment celle liée à l’électricité achetée.

Cette électricité, achetée pour alimenter les centres de données, représente désormais 13 % du bilan carbone du groupe, contre moins de 2 % l'exercice précédent, mais l’abandon de certains certificats d'énergie renouvelable jugés non additionnels a pesé lourd dans la balance.

Sur la même période, les émissions liées aux fournisseurs et à la fabrication du matériel progressent d’environ 12 % et représentent désormais 85,8 % du bilan total. Selon Redmond, cette évolution est due à l’expansion de ses centres de données pour l'’IA.

L'’entreprise a par ailleurs étendu son portefeuille d’énergies renouvelables à 40 gigawatts de contrats, contre 34 gigawatts l’année précédente, soit une progression de six gigawatts en douze mois.

