La hausse des émissions est principalement attribuée à l’extension de ses datacenters dédiés à l’intelligence artificielle. Dans son rapport, Microsoft reconnaît que "bien que l’IA stimule la demande en énergie, en eau, en terres et en matériaux, les solutions durables ne se développent pas assez rapidement pour répondre à cette demande". L’entreprise indique devoir ajuster ses stratégies en fonction de l’évolution des conditions, de l’amélioration des données et de la clarification des arbitrages à effectuer.