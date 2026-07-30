Microsoft a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal 2026, clos le 30 juin. Le chiffre d'affaires atteint 90 milliards de dollars, porté par Azure et la demande en intelligence artificielle, tandis que les dépenses d'infrastructure continuent de grimper.
Ces résultats portent sur le trimestre allant d'avril à juin. Ils confirment le poids croissant du cloud et de l'IA dans les comptes du groupe, mais aussi de lourds investissements.
Azure dépasse les 100 milliards de dollars annuels
Sur le trimestre, le chiffre d'affaires total progresse de 18% à 90 milliards de dollars, soit 17% à taux de change constant. Le bénéfice net atteint 35,8 milliards de dollars, en hausse de 31%, pour un bénéfice dilué par action de 4,81 dollars, en hausse de 32%. Le cloud Microsoft, qui regroupe Azure, Microsoft 365 et les autres services en ligne, génère à lui seul 59,3 milliards de dollars, soit 27% de plus qu'un an plus tôt.
La division Intelligent Cloud, qui héberge Azure, redevient le premier contributeur du groupe avec 39,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 32%. Azure et les autres services cloud progressent de 43%, au-dessus des attentes des analystes. Cette accélération intervient alors que Microsoft manque de capacité de calcul. L'entreprise doit répartir ses puces entre les clients d'Azure, sa propre recherche et Copilot. Le carnet de commandes non encore comptabilisées en revenu, ce que Microsoft appelle le "commercial remaining performance obligation", bondit de 84% à 678 milliards de dollars. La demande dépasse désormais les seuls grands laboratoires d'IA. En janvier, Microsoft indiquait qu'environ 45% de ce carnet dépendait d'OpenAI. Notons par ailleurs que le nombre de licences payantes pour Microsoft 365 Copilot dépasse quant à lui les 30 millions, contre 20 millions quelques mois plus tôt.
La division Productivity and Business Processes, qui regroupe Microsoft 365 et LinkedIn, recule à la deuxième place avec 37,8 milliards de dollars, en hausse de 14%. Le cloud commercial de Microsoft 365 progresse de 16%, LinkedIn de 12% et Dynamics 365 de 13%. La division More Personal Computing, qui inclut Windows et Xbox, recule de 4% à 12,9 milliards de dollars. Les revenus Windows OEM sont aussi en basse de 7%, comme ceux des contenus et services Xbox de 10%.
Un bénéfice dopé par Anthropic, une facture d'infrastructure alourdie
Cette performance a un coût. Les dépenses en infrastructure d'IA ont grimpé de 71% sur le trimestre, à 41 milliards de dollars. Les investissements en propriétés et équipements atteignent 35,8 milliards de dollars sur les trois mois, plus du double des 17 milliards dépensés un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'exercice, cette enveloppe atteint environ 116 milliards de dollars. Le titre Microsoft recule de 19% depuis le début de l'année, les investisseurs restant prudents face à ce rythme de dépenses, même si le cours a repris environ 2% après la publication des résultats. Nous rapportions en juin dernier la plainte d'un fonds de pension américain contre Microsoft, qui lui reprochait d'avoir maquillé le ralentissement d'Azure et la flambée de ses investissements en IA lors du trimestre précédent.
La hausse de 31% du bénéfice net doit être nuancée. Elle intègre d'abord un gain exceptionnel de 3,2 milliards de dollars lié à la participation de Microsoft dans Anthropic, qui a dopé le résultat du trimestre. Par ailleurs, Microsoft détient une participation dans OpenAI, dont la valeur varie chaque trimestre, indépendamment de l'activité du groupe. Cette fois, elle a généré un gain de 480 millions de dollars. L'an dernier, elle affichait une perte de 1,575 milliard. N'oublions pas également que l'entreprise a mis en place un premier programme de départs volontaires, et prévoit des licenciements au sein de la division Xbox.