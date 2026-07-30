Sur le trimestre, le chiffre d'affaires total progresse de 18% à 90 milliards de dollars, soit 17% à taux de change constant. Le bénéfice net atteint 35,8 milliards de dollars, en hausse de 31%, pour un bénéfice dilué par action de 4,81 dollars, en hausse de 32%. Le cloud Microsoft, qui regroupe Azure, Microsoft 365 et les autres services en ligne, génère à lui seul 59,3 milliards de dollars, soit 27% de plus qu'un an plus tôt.

La division Intelligent Cloud, qui héberge Azure, redevient le premier contributeur du groupe avec 39,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 32%. Azure et les autres services cloud progressent de 43%, au-dessus des attentes des analystes. Cette accélération intervient alors que Microsoft manque de capacité de calcul. L'entreprise doit répartir ses puces entre les clients d'Azure, sa propre recherche et Copilot. Le carnet de commandes non encore comptabilisées en revenu, ce que Microsoft appelle le "commercial remaining performance obligation", bondit de 84% à 678 milliards de dollars. La demande dépasse désormais les seuls grands laboratoires d'IA. En janvier, Microsoft indiquait qu'environ 45% de ce carnet dépendait d'OpenAI. Notons par ailleurs que le nombre de licences payantes pour Microsoft 365 Copilot dépasse quant à lui les 30 millions, contre 20 millions quelques mois plus tôt.

La division Productivity and Business Processes, qui regroupe Microsoft 365 et LinkedIn, recule à la deuxième place avec 37,8 milliards de dollars, en hausse de 14%. Le cloud commercial de Microsoft 365 progresse de 16%, LinkedIn de 12% et Dynamics 365 de 13%. La division More Personal Computing, qui inclut Windows et Xbox, recule de 4% à 12,9 milliards de dollars. Les revenus Windows OEM sont aussi en basse de 7%, comme ceux des contenus et services Xbox de 10%.