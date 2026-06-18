Le coup de massue ? Une plainte déposée par des actionnaires accuse Microsoft d’avoir caché la vérité sur ses dépenses dans l’intelligence artificielle (IA) et le ralentissement de son cloud Azure.
Le 29 janvier dernier, Microsoft a vécu sa pire séance boursière depuis près de six ans. La veille, le groupe publiait les résultats de son deuxième trimestre fiscal, en deçà des attentes. Son action a chuté de 10 % en une seule journée, effaçant 357 milliards de dollars de sa valorisation.
Les actionnaires n’ont toujours pas digéré. Ce 12 juin, un fonds de pension du Michigan a déposé une plainte devant un tribunal fédéral. Celle-ci vise Microsoft, mais aussi ses dirigeants, à commencer par Satya Nadella et la directrice financière Amy Hood. Selon eux, le géant de Redmond a trompé ses investisseurs sur la période du 1er mai 2025 au 28 janvier 2026.
Que reproche-t-on à Microsoft ?
Les plaignants estiment que Microsoft a maquillé le ralentissement de ses activités derrière de bons chiffres en apparence. Car sur le trimestre en question, Azure a progressé de 39 %, un score solide sur le papier, mais en retrait par rapport aux 40 % du trimestre précédent. Et dans le même temps, l’entreprise a annoncé 37,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement, en hausse de près de 66 % sur un an et bien au-dessus des 34,3 milliards attendus par les analystes.
C’est justement ce grand écart qui pose problème. Pour se justifier, Microsoft a évoqué des contraintes de capacité : une partie des serveurs et puces aurait été redirigée vers la recherche en IA et vers Copilot, son assistant censé rivaliser avec ChatGPT et Gemini. Sauf que selon la plainte, cette réalité aurait dû être communiquée aux investisseurs bien plus tôt, et non découverte d’un coup avec la chute du cours.
Le groupe dément et estime que ces allégations sont « sans fondement ». Il promet, en outre, de se défendre « vigoureusement » devant la justice. À noter qu’à ce stade, rien n’est prouvé : les affaires de ce type sont fréquentes après une chute brutale du cours, et démontrer une tromperie délibérée plutôt qu’une simple déception boursière s’avère très complexe.
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Un virage de l’IA peu convaincant
Malgré tout, cette plainte met en lumière un problème plus large pour Microsoft : sa stratégie IA convainc difficilement, malgré des sommes colossales englouties dans l’aventure. Malgré des dépenses astronomiques, le résultat, pour l’instant, reste maigre.
Copilot est clairement à la peine par rapport à la concurrence, et l’initiative de Microsoft de l’intégrer directement à Windows n’a pas porté ses fruits, bien au contraire. Décidément, le virage de l’IA n'a pas le même goût pour tout le monde…