Les plaignants estiment que Microsoft a maquillé le ralentissement de ses activités derrière de bons chiffres en apparence. Car sur le trimestre en question, Azure a progressé de 39 %, un score solide sur le papier, mais en retrait par rapport aux 40 % du trimestre précédent. Et dans le même temps, l’entreprise a annoncé 37,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement, en hausse de près de 66 % sur un an et bien au-dessus des 34,3 milliards attendus par les analystes.