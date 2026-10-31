Au commencement, malgré les discordances, on a un œuf, qu’il faut tapoter jusqu’à ce qu’il se fende, avant de donner un nom à la petite créature cachée à l’intérieur. Elle vit sur une île en pixel art de style 16 bits, où sa chaumière, son grand arbre et son marché se rejoignent d’une simple pression sur la carte. Vous la nourrissez, vous lui offrez des jouets et vous lancez de courts mini-jeux pour attraper des étoiles ou empiler des provisions.

Au pied du grand arbre, vous pouvez parler à votre animal ou lui écrire et lui raconter votre journée. Il fait ensuite de ce récit une page de journal, écrite de sa voix et accompagnée d’un petit dessin. Sur le Play Store, Meta promet qu’il suffit de vingt secondes de conversation pour garder un souvenir à relire. Vous gagnez des timbres à chaque moment passé avec votre compagnon, puis vous les échangez contre de la nourriture et des jouets. Meta annonce un jeu gratuit, sans abonnement, où ces timbres ne s’achètent jamais.

Chaque semaine, l’animal vous envoie des cartes postales illustrées et téléchargeables, sur ce qu’il a fait et sur ce qu’il a entendu de votre bouche. D’après TechCrunch, Meta peut aussi vous adresser un courriel hebdomadaire, construit à partir de ce que l’animal a appris sur vous.

Dans la fiche de l’application, Meta écrit noir sur blanc que son animal n’est « pas un chatbot, pas un assistant, pas un outil de productivité ». L’entreprise promet un monde sans série de jours consécutifs à entretenir ni score à battre, où vous pouvez passer deux minutes ou vingt. Sur les boutiques d’applications, Meta affiche malgré tout l’IA en toutes lettres dans le nom complet Waddle World AI Pet Journal.