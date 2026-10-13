Cette proximité ne sort pas de nulle part. Disney a récemment nommé Karandeep Anand au poste de directeur technique. Avant de rejoindre le groupe, il avait dirigé Character.AI pendant un peu plus d’un an et accompagné son virage vers les microdramas.

Les relations entre les deux entreprises n’ont pourtant pas toujours été paisibles. Disney reprochait à Character.AI d’héberger des chatbots utilisant sans autorisation certains de ses personnages et lui avait adressé des mises en demeure pour défendre sa propriété intellectuelle.

La start-up avait déjà perdu une partie importante de ses forces en 2024. Google aurait à l’époque versé environ 2,7 milliards de dollars dans le cadre d’un accord de licence technologique accompagné du recrutement des cofondateurs Noam Shazeer et Daniel De Freitas ainsi que d’autres membres de l’équipe.

Character.AI évoquait depuis des difficultés juridiques, réglementaires et opérationnelles, alors que plusieurs procédures avaient également relancé les débats sur la sécurité de ses chatbots.