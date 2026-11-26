Google précise que la génération peut être programmée sur une minuterie (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) ou à la demande, et même sans aucune action de l’utilisateur. Un second modèle peut aussi piocher dans l’actualité, les tendances sociales ou les scores sportifs. Un fan de foot pourrait se retrouver dans les gradins de la Coupe du monde, à soutenir la France. Dans la version complète, l’utilisateur se place au centre du scénario et le système construit un avatar à partir de vos photos tout en clonant votre voix pour les répliques. Évidemment, des publicités peuvent aussi venir se glisser dans la vidéo avant sa lecture.