Google a déposé une demande de brevet pour « My Channel », une chaîne de télévision dont les vidéos seraient créées par une IA à partir de votre historique de visionnage, de votre position et de votre âge. Elle pourrait même vous donner le rôle principal, avec votre visage et votre voix.
Allumer sa télé et tomber sur « La chaîne de Jean », pleine de scènes d'aventures aux quatre coins du monde que personne n’a tournées : c’est ce que décrit une demande de brevet publiée le 19 novembre par Google.
Vos données en entrée, une vidéo sur mesure en sortie
Le principe est relativement basique. Le brevet en question décrit un serveur capable de récupérer ce que vous regardez (genres et titres, sur YouTube par exemple), des infos sur votre appareil (adresse IP, langue, position GPS) et des données démographiques, comme votre tranche d’âge. Il en tire un prompt envoyé à un grand modèle de langage. Ce dernier génère une vidéo, stockée puis diffusée sur votre écran sous forme de vignette avec un titre et un résumé. Ces contenus générés peuvent aussi varier selon l’appareil, téléphone ou télé.
Google précise que la génération peut être programmée sur une minuterie (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) ou à la demande, et même sans aucune action de l’utilisateur. Un second modèle peut aussi piocher dans l’actualité, les tendances sociales ou les scores sportifs. Un fan de foot pourrait se retrouver dans les gradins de la Coupe du monde, à soutenir la France. Dans la version complète, l’utilisateur se place au centre du scénario et le système construit un avatar à partir de vos photos tout en clonant votre voix pour les répliques. Évidemment, des publicités peuvent aussi venir se glisser dans la vidéo avant sa lecture.
Le sujet n’est pas nouveau. En avril, nous rapportions que YouTube laissait ses créateurs générer un avatar photoréaliste à leur image et à leur voix pour leurs Shorts, à partir d’un selfie vidéo. Début novembre, c’est Microsoft qui déposé un brevet pour réécrire en direct les paroles d’un orateur selon le profil du spectateur (âge, langues parlées).
Quoi qu’il en soit à ce stade, l’USPTO, l’organisme chargé d’examiner les brevets aux Etats-Unis, a rejeté celui-ci et Google peut encore le modifier pour obtenir une approbation. D’un côté, l’idée n’est pas ultra novatrice. 404 media, qui rapporte l’affaire, note qu’il existe déjà des chaînes gratuites pointues sur Samsung TV Plus et TCLtv+, des pubs déclinées par l’IA chez Meta, ou FairgroundTV, la chaîne gratuite entièrement générée par IA lancée par Roku.