Dans un brevet, chaque revendication fixe ce que l’inventeur veut protéger. Microsoft a écrit une seconde revendication principale, la numéro 16, pour la traduction. Si l’orateur parle une langue que vous n’avez pas indiquée dans votre profil, ses mots sont remplacés par leur traduction et la vidéo est retouchée, lèvres comprises. Vous entendriez alors le conférencier en français, et sa bouche formerait les sons du français.

Les deux inventeurs, David Callaghan et Dinesh Kumar, prévoient de faire tourner le système directement sur l’appareil, grâce à ses puces. Microsoft évoque des lunettes de réalité augmentée ou un smartphone, et cite les conférences et les retransmissions sportives parmi les usages possibles.

Le groupe vend une partie de ce service dans Teams. Son agent Interpreter traduit la voix des participants d’une réunion en temps réel, et il peut imiter leur timbre. Avec ce brevet, Microsoft ajoute l’image au doublage. Selon Patentlyze, Microsoft protège beaucoup moins de terrain avec la revendication 16 qu’avec la première, car il doit prouver à la fois une langue étrangère et l’ajustement des lèvres.