Prime Video déploie une technologie associant intelligence artificielle et effets visuels afin de synchroniser les mouvements de bouche des acteurs avec leur doublage. Une première expérimentation est déjà disponible sur les deux premières saisons de Maxton Hall.
Le décalage entre une voix doublée et les mouvements de bouche d’un acteur pourrait bientôt devenir beaucoup moins visible sur Prime Video. Amazon vient de présenter son « visual dubbing », une technologie chargée de modifier l’image afin de faire correspondre les lèvres avec les dialogues traduits.
Contrairement aux expérimentations menées par certaines plateformes sur le doublage automatique, les voix ne sont pas ici générées par une intelligence artificielle. Prime Video conserve des pistes enregistrées par des comédiens, puis utilise une combinaison d’IA et d’effets visuels pour adapter les mouvements de bouche à ces dialogues.
Une première expérimentation sur Maxton Hall
Cette synchronisation labiale est disponible dès aujourd’hui sur les saisons 1 et 2 de la série allemande Maxton Hall. Son déploiement est mondial, mais concerne pour le moment uniquement la version doublée en anglais.
La troisième et dernière saison, attendue le 9 décembre 2026, profitera également de cette technologie dès sa sortie. Amazon prévoit ensuite de l’étendre à d’autres programmes, sans encore préciser lesquels ni évoquer son arrivée sur les doublages français.
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L’intérêt est évident pour les productions internationales : en réduisant le décalage entre la voix et l’image, Prime Video espère rendre le doublage moins perceptible et faciliter la diffusion de ses séries auprès d’un public mondial. Maxton Hall constitue un terrain d’essai particulièrement stratégique, Amazon la présentant comme sa série originale internationale la plus regardée.
L’IA intervient directement sur le jeu des acteurs
Cette nouveauté ne modifie donc pas la voix, mais bien le visage visible à l’écran. Elle soulève par conséquent des questions différentes de celles posées par le doublage généré par IA, notamment sur le respect de l’interprétation originale et sur l’utilisation de l’image des comédiens.
Dans son annonce officielle, Amazon assure que le procédé reste soumis à une supervision créative destinée à préserver l’intégrité de l’œuvre. L’entreprise ne détaille cependant ni la part exacte confiée à l’intelligence artificielle, ni les modalités d’accord des acteurs et des ayants droit concernés.
Pour le spectateur, la modification pourrait finir par devenir presque invisible. Elle marque pourtant une nouvelle étape importante : après les recommandations, les sous-titres et certaines expérimentations autour des voix, l’intelligence artificielle commence désormais à transformer directement les images diffusées par les plateformes de streaming.