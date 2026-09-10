Cette nouveauté ne modifie donc pas la voix, mais bien le visage visible à l’écran. Elle soulève par conséquent des questions différentes de celles posées par le doublage généré par IA, notamment sur le respect de l’interprétation originale et sur l’utilisation de l’image des comédiens.



Dans son annonce officielle, Amazon assure que le procédé reste soumis à une supervision créative destinée à préserver l’intégrité de l’œuvre. L’entreprise ne détaille cependant ni la part exacte confiée à l’intelligence artificielle, ni les modalités d’accord des acteurs et des ayants droit concernés.