L’AI Studio n’est pas nouveau, mais il change d’échelle : après une phase discrète en interne depuis l’été 2025, Amazon veut en faire un outil pour les studios hollywoodiens. La mission est claire : combler ce « dernier kilomètre » entre les modèles d’IA grand public et les besoins très précis des créateurs, du repérage virtuel au montage. Les cas d’usage avancés restent en coulisses : assurer la cohérence des personnages d’un plan à l’autre, accélérer certaines tâches d’effets visuels, mieux intégrer les logiciels professionnels déjà utilisés sur les plateaux.

Pour séduire l’industrie, Amazon insiste sur deux points sensibles : la propriété intellectuelle et la confidentialité des contenus générés. Les séquences issues de l’IA doivent rester isolées et protégées, loin des outils grand public qui inquiètent les studios. Le tout repose bien sûr sur l’infrastructure AWS, avec plusieurs modèles de langage au choix pour les équipes, selon leurs projets.

La série « House of David » sert de vitrine. Pour la saison 2, le réalisateur Jon Erwin a recours à un flux de travail hybride, mêlant tournage réel et IA pour des scènes de bataille et de foule. Les différents témoignages évoquent plus de 350 plans générés par IA sur la saison, parfois jusqu’à 400, afin de réduire coûts et contraintes logistiques.