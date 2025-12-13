L'intelligence artificielle sur Prime Video, ça ne marche vraiment pas. La preuve avec ce nouveau bad buzz sur la plateforme causé par une IA défaillante.
L'intelligence artificielle, c'est la technologie à la mode, au point que les géants de la tech ne jurent plus que par elle, et cherchent à l'imposer absolument partout. Dans le cas d'Amazon, qui est très investi dans le domaine, une des idées a consisté à mettre de l'IA dans tous les recoins de sa plateforme de streaming Prime Video. Mais il faut le dire, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à une catastrophe industrielle.
Amazon met fin à ses résumés générés par IA après un scandale autour de la série Fallout
Les oreilles d'Amazon ont pas mal sifflé. Car le géant américain a pris la foude sur les réseaux sociaux. La raison ? Ses résumés générés par IA, récemment introduits sur sa plateforme, et qui devaient intégrer les principaux éléments de l'intrigue d'une série, présentés sous la forme d'un clip vidéo dont la narration était assurée par l'IA.
Cette fonction, proposée dans une version bêta aux États-Unis, a été particulièrement défaillante. Elle a ainsi été pilonnée sur les réseaux après avoir fourni des résumés erronés de l'une des séries phares de Prime Video : Fallout. Résultat, devant le bad buzz, Amazon s'est rapidement dépêché de mettre fin à cette fonctionnalité.
Une seconde débâcle après les doublages générés par IA
Elle a en effet été enlevée non seulement pour la série Fallout, mais aussi pour les autres séries incluses dans le test, à savoir Tom Clancy's Jack Ryan, The Rig, Bosch et Upload. Ce qui représente un échec cinglant pour Amazon sur la question de l'IA, échec qui n'est par ailleurs pas le premier.
En effet, au début du mois, Prime Video était accusée de dénaturer plusieurs animés présents sur la plateforme, en proposant des doublages générés par IA. Là encore, sous la pression populaire, Amazon avait rapidement dû mettre au rebut ces contenus mis au point par l'intelligence artificielle. De quoi calmer certaines ambitions ?