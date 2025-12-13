Les oreilles d'Amazon ont pas mal sifflé. Car le géant américain a pris la foude sur les réseaux sociaux. La raison ? Ses résumés générés par IA, récemment introduits sur sa plateforme, et qui devaient intégrer les principaux éléments de l'intrigue d'une série, présentés sous la forme d'un clip vidéo dont la narration était assurée par l'IA.

Cette fonction, proposée dans une version bêta aux États-Unis, a été particulièrement défaillante. Elle a ainsi été pilonnée sur les réseaux après avoir fourni des résumés erronés de l'une des séries phares de Prime Video : Fallout. Résultat, devant le bad buzz, Amazon s'est rapidement dépêché de mettre fin à cette fonctionnalité.