La plateforme Amazon Prime Video proposait dernièrement des doublages générés par IA pour certains animés iconiques. Mais l'expérience a vite tourné court.
Pour presque tout le monde dans la tech, l'IA c'est l'avenir, c'est la technologie qui permettrait par exemple de résoudre le gigantesque problème des dettes souveraines, voire de simplement éliminer le travail de la société humaine. Des rêves grandioses, mais qui doivent pour le moment laisser place à une réalité beaucoup plus triviale, faites souvent de ratés. Comme aujourd'hui du côté de Prime Video !
L'expérience du doublage IA des animés, une catastrophe made in Amazon
Il y a beaucoup d'animés disponibles sur Amazon Prime Video. Des animés qui nous viennent du Japon, et qui donc demandent pour le reste de la planète soit des sous-titres, soit un doublage – ce qui peut coûter. Amazon a semble-t-il cru avoir réussi à trouver une solution abordable pour répondre à ce défi : l'IA.
Des doublages en anglais qui ont récemment été ajoutés à des animés aussi cultes que Vinland Saga, Banana Fish ou bien No Game No Life. Une expérience qui ressemble malheureusement à un crash industriel, avec des doublages monotones, sans émotion, qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux, toujours prêts à lancer une petite moquerie.
Amazon a dû finalement reculer… pour combien de temps ?
Un gâchis qui est arrivé aux oreilles surprises de Kadokawa et de Sentai Films, détenteurs des droits sur les animés en question. Les géants japonais ont indiqué officiellement ne pas être au courant de cette nouveauté du doublage par IA. Un ensemble qui fait clairement un bad buzz, obligeant Amazon à rapidement enlever les doublages de la honte. Seul un doublage par IA en espagnol est encore présent pour Vinland Saga.
Reste que l'IA ne risque pas de disparaître de si tôt des plateformes de streaming, qui en font un usage de plus en plus intense. Et Amazon n'est pas le seul à proposer des doublages générés par IA. Beaucoup d'entre vous ont en effet pu remarquer que la fonction s'activait souvent automatiquement sur YouTube dernièrement. Et pas souvent pour le meilleur !