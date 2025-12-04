Il y a beaucoup d'animés disponibles sur Amazon Prime Video. Des animés qui nous viennent du Japon, et qui donc demandent pour le reste de la planète soit des sous-titres, soit un doublage – ce qui peut coûter. Amazon a semble-t-il cru avoir réussi à trouver une solution abordable pour répondre à ce défi : l'IA.

Des doublages en anglais qui ont récemment été ajoutés à des animés aussi cultes que Vinland Saga, Banana Fish ou bien No Game No Life. Une expérience qui ressemble malheureusement à un crash industriel, avec des doublages monotones, sans émotion, qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux, toujours prêts à lancer une petite moquerie.