Dans le détail, MAI-Transcribe-2-Streaming n’attend pas que la personne ait terminé de parler pour afficher du texte. Le modèle produit de premières hypothèses un peu plus de 100 ms après réception de l’audio, puis les affine au fil de la phrase. Si la suite lève une ambiguïté ou modifie le sens d’un mot déjà transcrit, il peut donc revenir sur les premiers résultats avant de les figer dans une version définitive.

Pour ce faire, le modèle traite le flux audio au fur et à mesure qu’il arrive, plutôt que d’attendre de disposer de l’enregistrement complet. Chaque nouvelle portion de parole vient enrichir le contexte déjà analysé et peut conduire l’IA à conserver, corriger ou compléter les mots affichés quelques instants plus tôt. La transcription peut ainsi suivre presque immédiatement la voix, tout en conservant assez de souplesse pour évoluer à mesure que le sens se précise.

Cette transcription en continu fonctionne dans 60 langues et détecte automatiquement celle utilisée au fil de la conversation. Sur le terrain de la précision, MAI-Transcribe-2-Streaming arrive actuellement en tête du benchmark AA-WER Streaming d’Artificial Analysis, aussi bien pour les transcriptions provisoires que définitives. À titre indicatif, ce classement repose sur le WER, ou taux d’erreur de mots, qui mesure la proportion de mots mal reconnus par rapport à une transcription de référence : plus ce taux est faible, plus le résultat est précis. Le benchmark repose toutefois sur environ huit heures d’audio issues de trois jeux de données et ne permet pas de comparer les performances du modèle dans chacune des 60 langues prises en charge.