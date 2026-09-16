Le déploiement dépend fortement du service utilisé. Gemini 3.8 Live commence à arriver pour tous dans Search Live, la fonction de Google Search accessible depuis l’application Google sur Android comme sur iPhone : on peut lui parler et lui montrer ce que filme la caméra. Extended Thinking rejoint de son côté Gemini Live, le mode vocal de l’application Gemini, ainsi que plusieurs services de Workspace. La simplicité n’était visiblement pas au programme du marketing de Google.

Dans Workspace, les règles se compliquent. Docs nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour profiter du nouveau modèle, alors que Gmail et Keep doivent l’ouvrir plus largement aux abonnés Google AI.

Les développeurs peuvent tester les deux versions dans Google AI Studio ou via le quota gratuit de l’API. Au-delà, l’audio est facturé 0,005 dollar par minute reçue et 0,018 dollar par minute générée. Pour les entreprises, le déploiement reste pour l’instant limité à une préversion privée.