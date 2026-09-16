Google améliore son IA conversationnelle avec deux nouveaux modèles capables de voir, de changer de langue et, surtout, de continuer à échanger pendant qu’ils exécutent une tâche. La version Extended Thinking pousse plus loin le raisonnement, au prix d’un accès encore fragmenté selon les services.
Le silence d’un assistant vocal qui « réfléchit » pendant de longues secondes pourrait bientôt devenir beaucoup moins fréquent. Avec Gemini 3.8 Live et Gemini 3.8 Live Extended Thinking, Google veut rendre les échanges avec son IA plus naturels, y compris lorsqu’elle doit utiliser des outils ou mener une tâche complexe en arrière-plan. Les deux modèles succèdent à Gemini 3.1 Flash Live, lancé en mars.
Une IA qui continue de parler pendant qu’elle travaille
Gemini 3.8 Live privilégie avant tout la réactivité. Le modèle peut analyser presque en temps réel ce que filme une caméra, basculer automatiquement entre 97 langues et appeler des outils ou des API sans interrompre la conversation.
Extended Thinking ajoute davantage de raisonnement pour les demandes qui nécessitent plusieurs étapes. Plutôt que de disparaître dans un long silence, l’IA peut confirmer la demande, expliquer où elle en est puis poursuivre l’échange pendant que le travail s’effectue. Google imagine notamment ces deux modèles pour l’assistance technique, les réservations, l’accueil de nouveaux salariés ou, encore, la création de documents entièrement à la voix.
Sur le benchmark Artificial Analysis Speech to Speech Index d’Artificial Analysis mis en avant par Google sur son blog, Extended Thinking atteint un score de 82,6. Il devance de peu GPT-Live-1 Astra d’OpenAI (81,5) et Grok Voice Think Fast 2.0 de xAI (81,3). Google prend donc légèrement l’avantage dans ce classement, mais la concurrence tient dans un mouchoir de poche.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Deux modèles, des accès très différents
Le déploiement dépend fortement du service utilisé. Gemini 3.8 Live commence à arriver pour tous dans Search Live, la fonction de Google Search accessible depuis l’application Google sur Android comme sur iPhone : on peut lui parler et lui montrer ce que filme la caméra. Extended Thinking rejoint de son côté Gemini Live, le mode vocal de l’application Gemini, ainsi que plusieurs services de Workspace. La simplicité n’était visiblement pas au programme du marketing de Google.
Dans Workspace, les règles se compliquent. Docs nécessite un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour profiter du nouveau modèle, alors que Gmail et Keep doivent l’ouvrir plus largement aux abonnés Google AI.
Les développeurs peuvent tester les deux versions dans Google AI Studio ou via le quota gratuit de l’API. Au-delà, l’audio est facturé 0,005 dollar par minute reçue et 0,018 dollar par minute générée. Pour les entreprises, le déploiement reste pour l’instant limité à une préversion privée.