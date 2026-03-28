Donné comme la mise à jour la plus importante de Gemini Live, cette version Flash peut reconnaître la voix même avec du bruit autour, comme la circulation ou une télévision. Cette amélioration change l’usage au quotidien, car la reconnaissance vocale garde une précision stable même lorsque, comme c'est souvent le cas, on est à l'extérieur avec le brouhaha de la rue, du métro ou encore en plein open space.

Google annonce aussi un suivi de conversation deux fois plus long. Une discussion peut se poursuivre sans rupture, même quand le sujet évolue. L’utilisateur garde le même fil, sans reformuler ni répéter ses idées.

Dans le billet officiel, l’équipe Gemini évoque une meilleure exécution des instructions complexes. L’agent conserve un cadre clair et continue la tâche demandée même si l’échange bifurque. Cette capacité s’appuie sur une compréhension plus fine du rythme et de l’intonation, avec des réponses adaptées à la situation.

Autre point qui fait la différence, la vitesse. Les réponses arrivent plus vite que sur la version précédente, ce qui rend l’échange plus fluide. La différence se remarque surtout lors d’un dialogue continu, au sein duquel on ne perçoit presque plus l’attente entre deux phrases.

Enfin, tous les contenus audio générés intègrent un marquage SynthID. Ce marquage s’insère directement dans le signal sonore et permet d’identifier un contenu produit par une IA, même lorsque la voix se rapproche d’un échange humain.