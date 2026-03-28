Google déploie Gemini 3.1 Flash Live dans Gemini Live et Search Live, avec une disponibilité annoncée dans plus de 200 pays et plus de 90 langues.
La firme de Mountain View a lancé cette version le 26 mars et l’a intégrée immédiatement à ses services. Sur mobile, Gemini Live utilise ce modèle pour répondre plus vite et éviter les silences entre deux échanges. Search Live s’étend en parallèle à l’ensemble des régions où le mode IA existe déjà. Selon notre confrère Android Authority, l’accès varie selon les comptes, car le déploiement se fait progressivement.
Le modèle réduit la latence et améliore la compréhension du rythme et du ton, avec des réponses vocales plus rapides et un suivi de conversation plus long.
Gamini 3.1 Flash Live : une conversation qui tient le fil
Donné comme la mise à jour la plus importante de Gemini Live, cette version Flash peut reconnaître la voix même avec du bruit autour, comme la circulation ou une télévision. Cette amélioration change l’usage au quotidien, car la reconnaissance vocale garde une précision stable même lorsque, comme c'est souvent le cas, on est à l'extérieur avec le brouhaha de la rue, du métro ou encore en plein open space.
Google annonce aussi un suivi de conversation deux fois plus long. Une discussion peut se poursuivre sans rupture, même quand le sujet évolue. L’utilisateur garde le même fil, sans reformuler ni répéter ses idées.
Dans le billet officiel, l’équipe Gemini évoque une meilleure exécution des instructions complexes. L’agent conserve un cadre clair et continue la tâche demandée même si l’échange bifurque. Cette capacité s’appuie sur une compréhension plus fine du rythme et de l’intonation, avec des réponses adaptées à la situation.
Autre point qui fait la différence, la vitesse. Les réponses arrivent plus vite que sur la version précédente, ce qui rend l’échange plus fluide. La différence se remarque surtout lors d’un dialogue continu, au sein duquel on ne perçoit presque plus l’attente entre deux phrases.
Enfin, tous les contenus audio générés intègrent un marquage SynthID. Ce marquage s’insère directement dans le signal sonore et permet d’identifier un contenu produit par une IA, même lorsque la voix se rapproche d’un échange humain.
Gemini 3.1 Flash Live : activation, appareils et disponibilité en France
Sur smartphone, l’accès passe par Gemini Live ou Search Live dans l’application Google. Android et iOS sont concernés, à condition d’utiliser une version récente de l’application compatible avec le mode IA. Pour la France, il semble que cela ne soit pas encore disponible.
L’activation se fait directement dans l’application. Vous ouvrez Gemini Live ou lancez Search Live, puis parlez pour démarrer la conversation. Le système prend en charge la voix et peut aussi utiliser la caméra pour ajouter une information visuelle à la demande.
La France fait partie des pays couverts par le déploiement, car Search Live s’étend à plus de 200 territoires. Dans les faits, l’accès dépend encore de l’activation du mode IA sur chaque compte. Certains utilisateurs peuvent déjà utiliser la fonction, alors que d’autres attendent son arrivée dans leur application.
Google prévoit aussi un usage côté entreprises et développeurs. Le modèle peut appeler des outils externes pendant une conversation et gérer plusieurs étapes dans une même demande. Les tests internes mentionnent des progrès sur ce type de scénarios, avec des résultats supérieurs à la version précédente.