La principale nouveauté de cette famille MAI s’appelle MAI-Thinking-1, premier modèle de raisonnement développé en interne par Microsoft. Conçu pour traiter des consignes complexes, travailler sur de longs contextes et générer du code, il se démarque aussi par son mode d’entraînement, réalisé selon l’éditeur sans distillation, c’est-à-dire sans apprentissage fondé sur l’imitation d’un autre grand modèle, et à partir de données décrites comme propres, sous licence commerciale et adaptées aux usages d’entreprise.

Au total, MAI-Thinking-1 compte 35 milliards de paramètres actifs, dispose d’une fenêtre de contexte de 128 000 tokens et sera d’abord ouvert à une sélection de partenaires. Microsoft le présente donc comme une pièce importante de sa stratégie IA interne, moins pour concurrencer frontalement tous les modèles du marché que pour disposer d’une base de raisonnement conçue pour ses propres produits, ses développeurs et ses clients professionnels.

En marge de ce modèle de raisonnement, Microsoft a également annoncé plusieurs variantes spécialisées. MAI-Image-2.5 vise la génération et l’édition d’images, avec une intégration déjà prévue dans PowerPoint et un déploiement en cours dans OneDrive. MAI-Transcribe-1.5 couvre la transcription dans 43 langues, tandis que MAI-Voice-2 et sa déclinaison rapide ajoutent de nouvelles options vocales dans plus de 15 langues. Côté développement, MAI-Code-1-Flash arrive dans GitHub Copilot et Visual Studio Code, avec 5 milliards de paramètres et un positionnement axé sur la rapidité et le coût d’exécution des suggestions de code.

Microsoft prévoit aussi de proposer ses modèles MAI au-delà de ses seuls services, via OpenRouter, Fireworks AI et Baseten. Mais le mouvement le plus intéressant se joue peut-être du côté de Frontier Tuning, qui doit permettre aux entreprises d’adapter ces modèles à leurs propres données et processus, dans leur environnement.