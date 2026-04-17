DeepL Voice-to-Voice ne traduit pas directement la voix. Le système convertit d'abord la parole en texte via la reconnaissance vocale. Ce texte est ensuite traduit. La traduction est enfin restituée sous forme audio. Trois étapes donc, ce qui rend la gestion de la latence particulièrement critique.

En janvier dernier, nous avions interviewé Edward Crook, VP Stratégie de DeepL, lequel soulignait déjà que "la traduction vocale n'est vraiment utile que si elle restitue le sens pratiquement instantanément, sans instabilité". Jarek Kutylowski, PDG de DeepL, reconnaît que c'est le nœud du problème : trouver le bon dosage entre rapidité de restitution et fidélité de la traduction. L'objectif à terme est de développer un modèle "end-to-end", qui passerait de la voix à la voix sans traitement textuel intermédiaire avec une architecture plus directe, et donc potentiellement plus rapide.

DeepL entend répondre à plusieurs usage avec d'abord "Voice for Meetings" qui s'intègre à Zoom et Microsoft Teams. Chaque participant peut donc parler dans sa langue, les autres l'entendront dans la leur. Ce module sera disponible en accès anticipé dès juin. De son côté, "Voice for Conversations" sur mobile et navigateur est accessible dès maintenant. "Group Conversations" conçu pour des formations ou des ateliers, sera disponible le 30 avril. Par ailleurs, une API dédiée permet aux entreprises d'intégrer la technologie dans leurs propres systèmes.