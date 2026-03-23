Pour les francophones, la question de la disponibilité est centrale. Le mode « Practice » conversationnel, déjà actif aux États-Unis, permet aux hispanophones et francophones de pratiquer l'anglais. Mais la prononciation assistée reste, à ce stade, limitée à quelques langues. Google n'a communiqué aucun calendrier précis pour la France.

L'enjeu dépasse la simple correction d'accent. Translate touche déjà des centaines de millions d'utilisateurs. Intégrer un coach vocal dans un outil aussi répandu, c'est démocratiser un service que Duolingo, ELSA Speak ou Rosetta Stone facturent souvent via abonnement. La traduction en temps réel de Google avait déjà redistribué les cartes. Le coaching vocal pourrait achever la mue.

Reste à vérifier la tolérance du système face aux accents régionaux, ce qui serait la vraie preuve de maturité de l'outil.