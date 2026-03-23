Google Translate veut devenir votre prof de langues. Un mode caché dans l'application analyse votre prononciation, note vos efforts et pointe vos erreurs. L'ère du « répétez après moi » version IA approche.
L'application de traduction la plus utilisée au monde prépare un virage pédagogique majeur. Comme le révèle un démontage de la version 10.10.37 d'Android par Android Authority, Google Traduction intègre un mode « Practice » alimenté par l'IA. Le principe : écouter un modèle vocal, enregistrer sa propre tentative, puis recevoir une évaluation détaillée. Google avait déjà amorcé ce virage l'été dernier avec des outils d'apprentissage gratuits dans Translate. Cette fois, le cap franchi est plus ambitieux.
Le français devra encore patienter, mais le terrain est préparé
Le mode « Practice » apparaît aux côtés des fonctions « Understand » et « Ask » déjà présentes. L'utilisateur choisit une traduction, écoute sa prononciation native, puis appuie sur « Pronounce » pour s'enregistrer. L'IA analyse le résultat et attribue un score global. Possibilité de réessayer autant de fois que nécessaire.
- La qualité de la traduction
- 108 langues traduites
- Discussions instantanées
Un détail technique mérite l'attention. L'application affiche une transcription phonétique lisible, pas en alphabet phonétique international. Google a visiblement tiré les leçons du jargon qui rebute les apprenants. Un contrôle de vitesse de lecture est aussi en préparation. Il permettra de ralentir les phrases pour mieux saisir chaque son.
La fonctionnalité n'est pas encore activée côté serveur. Elle reste verrouillée dans le code, ce qui signifie que Google contrôlera son déploiement progressif. Les premiers indices suggèrent un lancement initial sur les paires anglais-espagnol avant une extension à d'autres langues.
Pour les francophones, la question de la disponibilité est centrale. Le mode « Practice » conversationnel, déjà actif aux États-Unis, permet aux hispanophones et francophones de pratiquer l'anglais. Mais la prononciation assistée reste, à ce stade, limitée à quelques langues. Google n'a communiqué aucun calendrier précis pour la France.
L'enjeu dépasse la simple correction d'accent. Translate touche déjà des centaines de millions d'utilisateurs. Intégrer un coach vocal dans un outil aussi répandu, c'est démocratiser un service que Duolingo, ELSA Speak ou Rosetta Stone facturent souvent via abonnement. La traduction en temps réel de Google avait déjà redistribué les cartes. Le coaching vocal pourrait achever la mue.
Reste à vérifier la tolérance du système face aux accents régionaux, ce qui serait la vraie preuve de maturité de l'outil.