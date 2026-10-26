Microsoft n’a désigné à ce jour aucun éditeur certifié, ni précisé les licences nécessaires, constate Windows Latest. Quand Teams améliore le son et l’image de vos réunions avec l’IA de Microsoft, l’entreprise promet que l’audio et la vidéo « ne quittent jamais Teams et ne sont stockés nulle part, par personne ». Microsoft ne prend pas cet engagement pour le bot d’un éditeur extérieur. Sensity commercialise un bot de détection compatible avec Teams et précise dans sa documentation qu’il rejoint l’appel et capte 30 secondes d’audio et de vidéo à chaque analyse. Microsoft ne dit pas s’il certifiera Sensity, ni combien de temps ces éditeurs garderont vos échanges, ni s’ils pourront les utiliser pour entraîner leurs modèles.

En juillet, Microsoft avait annoncé que Facilitator, son agent IA conçu pour suivre vos réunions Teams en direct et intervenir dans le chat, pourrait fonctionner dans des réunions avec des invités externes, ce qui supposait de les prévenir explicitement. Dans sa note sur les bots de détection, l’éditeur ne prévoit rien de tel.

Les entreprises ont de bonnes raisons de tenter l’expérience. En 2024, un employé d’Arup à Hong Kong a viré 25 millions de dollars à des escrocs après une visio où son directeur financier et ses collègues étaient tous des deepfakes. Avec un score de 0,8, vous n’aurez cependant qu’une probabilité, et Microsoft n’a publié aucun taux d’erreur de ces détecteurs. Abhijith M B, journaliste chez Windows Latest, doute de leur fiabilité avec une webcam médiocre ou une connexion hachée. Avant de valider un virement réclamé en visio, rappelez donc votre interlocuteur sur un numéro que vous connaissez, avec ou sans alerte.

Dans la documentation PowerShell de Teams, Windows Latest a repéré la mention d’un détecteur signé Microsoft, réservé à une version future. L’éditeur n’a pas confirmé ce projet.