Vous verrez bientôt une alerte dans Teams si un participant de votre réunion parle avec une voix clonée ou apparaît sous un visage généré par IA. Microsoft laisse toutefois la détection à des éditeurs extérieurs, que votre entreprise devra choisir puis autoriser à analyser vos échanges.
Teams va mettre un vigile à l'entrée des réunions. Les premières entreprises recevront la fonction entre la mi-novembre et la fin novembre, à condition d’être inscrites au programme Targeted Release, sur Teams pour Windows, Mac et navigateur web. Les autres devront attendre un nouveau message de Microsoft, qui a reporté le 22 octobre le déploiement général, d’abord prévu jusqu’à la mi-décembre. Dans sa note aux administrateurs, l’éditeur répartit clairement les rôles. « La détection des médias synthétiques est effectuée par le fournisseur tiers », écrit l’entreprise, qui réserve à Teams l’affichage des alertes. Votre entreprise devra donc faire entrer un bot extérieur dans vos visios, deux mois après avoir reçu de Microsoft de quoi bloquer automatiquement les bots externes.
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Une alerte envoyée à tous les participants, organisateur compris
L’administrateur de votre entreprise doit d’abord choisir un éditeur certifié et installer son application depuis le centre d’administration de Teams. Il accorde ensuite une autorisation dédiée à cette application, puis règle les stratégies de réunion concernées. Le bot de l’éditeur doit enfin être admis dans la visio avant de signaler qui que ce soit. D’après la documentation technique de Microsoft, chaque signalement est accompagné d’un score de confiance compris entre 0 et 1 et d’un niveau de gravité sur trois paliers. Microsoft cite en exemple la voix clonée et le visage substitué, et transmet l’alerte à l’ensemble des participants, organisateur compris. Les éditeurs ne doivent pas signaler une personne plus d’une fois par minute.
Avec ce signal automatique, Microsoft complète le bouton Report a concern, prévu ce mois-ci, grâce auquel un participant peut dénoncer une usurpation d’identité ou une tentative d’hameçonnage. Encore faut-il qu’un humain repère le faux. La note de Microsoft ne cite pas les applications iPhone et Android, et sur votre téléphone, ce bouton sera donc pour l’instant votre seul recours.
Des éditeurs encore anonymes à l’écoute de vos réunions
Microsoft n’a désigné à ce jour aucun éditeur certifié, ni précisé les licences nécessaires, constate Windows Latest. Quand Teams améliore le son et l’image de vos réunions avec l’IA de Microsoft, l’entreprise promet que l’audio et la vidéo « ne quittent jamais Teams et ne sont stockés nulle part, par personne ». Microsoft ne prend pas cet engagement pour le bot d’un éditeur extérieur. Sensity commercialise un bot de détection compatible avec Teams et précise dans sa documentation qu’il rejoint l’appel et capte 30 secondes d’audio et de vidéo à chaque analyse. Microsoft ne dit pas s’il certifiera Sensity, ni combien de temps ces éditeurs garderont vos échanges, ni s’ils pourront les utiliser pour entraîner leurs modèles.
En juillet, Microsoft avait annoncé que Facilitator, son agent IA conçu pour suivre vos réunions Teams en direct et intervenir dans le chat, pourrait fonctionner dans des réunions avec des invités externes, ce qui supposait de les prévenir explicitement. Dans sa note sur les bots de détection, l’éditeur ne prévoit rien de tel.
Les entreprises ont de bonnes raisons de tenter l’expérience. En 2024, un employé d’Arup à Hong Kong a viré 25 millions de dollars à des escrocs après une visio où son directeur financier et ses collègues étaient tous des deepfakes. Avec un score de 0,8, vous n’aurez cependant qu’une probabilité, et Microsoft n’a publié aucun taux d’erreur de ces détecteurs. Abhijith M B, journaliste chez Windows Latest, doute de leur fiabilité avec une webcam médiocre ou une connexion hachée. Avant de valider un virement réclamé en visio, rappelez donc votre interlocuteur sur un numéro que vous connaissez, avec ou sans alerte.
Dans la documentation PowerShell de Teams, Windows Latest a repéré la mention d’un détecteur signé Microsoft, réservé à une version future. L’éditeur n’a pas confirmé ce projet.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse