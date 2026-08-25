La nouvelle option porte un nom plutôt explicite, BlockDetectedBots. Une fois activée, elle empêche les bots identifiés par Teams de rejoindre les réunions concernées. Plus question de patienter dans la salle d’attente jusqu’à une éventuelle validation de l’organisateur : leur accès est directement refusé.

Cette fois, la décision se prend en amont, côté administration. Désactivée par défaut, la politique pourra être configurée depuis le centre d’administration Teams, puis appliquée à des utilisateurs ou à des groupes précis.

Microsoft a commencé son déploiement auprès des organisations inscrites au programme Targeted Release. Cette première phase doit s’achever fin août, avant une disponibilité générale prévue dans le monde entier d’ici la fin septembre.

La mesure repose toutefois sur le système de détection déjà utilisé par Teams, qui n’est pas infaillible. Redmond indique dans sa documentation que certains bots peuvent lui échapper et qu’à l’inverse, un participant humain peut parfois être identifié à tort comme tel.